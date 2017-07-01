واکنش فدراسیون فوتبال به محرومیت تیم امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در حالی خبر عجیبی مبنی بر محرومیت تیم فوتبال ایران در صورت عدم حضور مدیر تیم در رقابت های مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال آسیا منتشر شده که این موضوع نشان دهنده عدم اطلاع نگارنده از قوانین مصرح بین المللی است.

پرسش روشن این است که اساسا عدم حضور یک نفر از کادر یک تیم چه ارتباطی می تواند به حضور یا محرومیت یک تیم داشته باشد؟

فدراسیون فوتبال ضمن تکذیب قاطعانه این موضوع تاکید می کند که انتشار مداوم چنین شایعاتی که هیچ مبنای صحیحی ندارند، بدون شک باعث بروز تشویق اذهان عمومی است و نشر آن در سطح جامعه درباره تیم های ملی جای تامل جدی دارد و باعث تنزل جایگاه منتشرکنندگان آن می شود.