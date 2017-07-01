فیلمهای کودک روی طاقچه خاک می خورد/لزوم تصحیح روند اکران

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل موفق ظهر شنبه در نشست فیلم شکلاتی اظهار داشت: برای کودکان فیلم ساختم چراکه دوست دارم بچه ها با خانواده هایشان لحظات خوبی را تجربه کنند.

وی با بیان اینکه من از سن ۱۳ سالگی در سریال کودک بازی کردم و در سن ۱۱ سالگی فیلم کوتاه ساختم، ابراز داشت: از کودکی به فیلمسازی علاقه داشتم و به جز بازیگری دغدغه کارگردانی و بازیگری در این زمینه را دارم.

کارگردان فیلم شکلاتی تاکید کرد: این فیلمنلمه پتانسیل خوبی برای فیلم کودک داشت و بر این اساس تصمیم گرفتم ادای دین و کمکی به این سینما کنم.

وی ادامه داد: پیش از این ما فیلم های کودک خوبی برای دنیای ما ساخته شد، اکنون ما در سبد اکران مشکل داریم و معتقدیم برای بازگشت به دهه طلایی کودک باید روند اکران فیلم تصحیح شود تا سرمایه گذار تمایل به ادامه کار کودک داشته باشد نه اینکه مجبور باشد سرمایه فیلم را روی طاقچه خانه خود بگذارد.

موفق تاکید کرد: اگر از اکران این فیلم ها حمایت نشود فیلم سازانی که با عشق وارد سینما می شوند تنها سرخورده می شوند.

وی تصریح کرد: با احترام به فیلم هایی مانند گربه آوازه خوان و گلنار سعی در درک کودکان امروزی داشتم و سعی کردم مطابق سلیقه آنها فیلم بسازم.

کارگردان فیلم شکلاتی اضافه کرد: «شکلاتی» را فقط برای مخاطب کودک ساختیم تا خوشحال با خانواده از سینما بیرون آید، از نظر من هرچه لازم بوده در این فیلم به درستی رخ داده است بدین معنا که دکوپاژ در حد فهم مخاطب است، بازی ها کنترل شده و از لغات درست استفاده کردیم.

وی گفت: من فیلمنامه آماده و پروانه ساخت فیلم دیگری را در دست داشتم اما دوست دارم ژانر کودک دوباره احیا شود و برای آینده بچه های این سرزمین روی ریل خود بیفتد و بر این اساس برای نسل کودک و نوجوان فیلم ساختم.

موفق ادامه داد: اگر در سبد اکران فیلم تمیز برای کودکان نباشد مجبور است فیلم هایی ببیند که به درد وی نمی خورد و فرهنگ و ادب و زبان ما را دچار اختلال می کند.

تهیه کننده این فیلم نیز با بیان اینکه برای دومین بار در جشنواره کودک فیلم داشتم، افزود: اولین فیلم من بادبادک سفید بود، کارم را با فیلم کودک آغاز کردم و خاطرات خوبی با کارگردانان کودک دارم.

رگه های خوب داستانی فیلم شکلاتی من را جذب کرد

ایرج محمدی با بیان اینکه رگه های خوب داستانی در فیلم من را جذب کرد، تاکید کرد: عشق و علاقه من فیلم های کودک و نوجوان است.

وی با تاکید بر اینکه در ساختار فرهنگی کشور گویی اراده غیر عمد دارد که کار کودک و نوجوان چه در سینما و چه تلویزیون به کنج اتاق کودک فرستاده شده شود، ابراز داشت: از سینمای کودک تنها جشنواره باقی مانده که دلمان به آن خوش است، خوشحالم که بسیاری از آثار کاندید شده ساخت جوانان است و از این اعتماد خوشحالم.

محمدی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه فیلم هایش کپی از دیگر فیلم های خارجی است، گفت: از ابتدایی که پروانه ساخت گرفتیم برخی دوستان منتقد گفتند کپی کارخانه شکلات سازی است.

وی ادامه داد: تمام مسئولان صحبت از بیکاری و تعطیلی کارخانه جات دارند و ما حس کردیم که باید کودکان و نوجوانان را با فرهنگ کار آشنا کنیم و این امر نیازمند بستری است، بر این اساس این فیلم از ابتدا بر مبنای کارخانه شکلات سازی شکل گرفت.

تهیه کننده فیلم شکلاتی تاکید کرد: برای ما مهم بود که فیلمی با محتوای اثربخش برای کودکان و نوجوانان بسازیم، هیچ ارگان سفارش دهنده برای فیلم نداشتیم و بخش خصوصی به ما کمک کرد و خودمان با مدیرن کارخانه ها صحبت کردیم و توانستیم آنها را قانع کنیم.

وی در ارتباط با هزینه ساخت فیلم های کودکان بیان داشت: افرادی که وارد کار کودک می شوند نباید چشم داشت مالی به دیگران داشته باشند و باید فکر و ذکر آنها تنها کار برای کودک باشد.

کسی حاضر نیست زکات خود را به سینمای کودکان و نوجوان بپردازد

محمدی ابراز داشت: ما سعی کردیم بهترین بازیگران را برای فیلم انتخاب کنیم اما امروزه اگر از فیلمنامه نویس کار کودک بخواهیم معمولا قبول نمی کند.

وی افزود: در سینما کسی حاضر نیست زکات خود را به سینمای کودکان و نوجوان بپردازد.

این تهیه کننده هزینه ساخت فیلم شکلاتی را یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.

در ادامه حمزه صالحی، فیلمنامه نویس شکلاتی، اظهار داشت: مخاطب کودک مهم است و تلاش ما این بوده است که با توجه به اینکه مخاطب کودک پس از رسیدن به سن خاص با دست پر وارد سنی جامعه مخاطبان عام شود.

فیلم کودک به دوران طلایی خود در دهه ۶۰ و ۷۰ برگردد

وی با ابراز امیدواری در این ارتباط که جشنواره کودک جدی تر گرفته شود، افزود: فضایی باید ایجاد شود که کارهای کودک بیشتر شده و به دوران طلایی خود در دهه ۶۰ و ۷۰ برگردد تا هم برای کودکان فرهنگسازی شده هم صنعت سینما پیشرفت کند.

فیلمنامه نویس شکلاتی تاکید کرد: هالیوود به خوبی فهمیده است که باید روی انیمیشن سرمایه گدازی شود چراکه کودک تنها به سینما نمی آید بلکه حضور خانواده های آنها به همراه کودکان به رونق سینما می افزاید.

شبنم مقدمی بازیگر فیلم نیز ابراز داشت: من دوست دارم سینمای کودک را تجربه کنم چراکه دنیای آنها سالم است و حال من را بهتر می کند.

باید به دنیای طلایی سینمای کودک بازگردیم

وی با تاکید بر اینکه همه ما دوست داریم دنیای طلایی سینمای کودک بازگردد، افزود: باید برای سینمای کودک وقت و انرژی بگذاریم و هر کس جایگاه خود را پیدا کند.

بازیگر فیلم شکلاتی تاکید کرد: ممکن است فیلمی در جشنواره موضوعی مخاطب داشته و در سینما حرف هایی برای فرهنگ خود ما داشته باشد و از این لحاظ ارزشمند است.

وی ادامه داد: ما فیلم موفق ویژه کودک موفق کم داشتیم، کودکان با خانواده به سینما رفته و فیلم هایی می بینند که مناسب سن آنها نیست.

مقدمی با اشاره به اینکه من سعی دارم باز هم فیلم سینمای کودک کار کنم تا در راه احیای سینمای کودک کمک کرده باشم، گفت: به یقین اگر فیلمی در ژانر کودک ساخته می شود کارگردان آن به واقع در این زمینه دغدغه مند است.