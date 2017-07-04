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۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۱

فروزنده در گفتگو با مهر مطرح کرد:

برگزاری نشست فوق العاده هیئت رئیسه جبهه مردمی جهت تعیین چارچوب ها

برگزاری نشست فوق العاده هیئت رئیسه جبهه مردمی جهت تعیین چارچوب ها

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از برگزاری نشست فوق العاده هیئت رئیسه این جبهه برای تعیین چارچوب ها خبر داد.

لطف الله فروزنده عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آینده فعالیت این جبهه اظهار کرد: ساختار جبهه مردمی تغییر نمی کند چراکه برای خود اساسنامه دارد اما برنامه هایی خواهیم داشت که خروجی اش وحدت بیشتر نیروهای انقلابی است. 

وی افزود: قرار است که جریانات دیگر اصولگرایی هم به جبهه مردمی اضافه شود؛ در کنار این، بحث ترویج و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه از دستگاه اجرایی کشور را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

فروزنده در همین باره تصریح کرد: برای این منظور، باید سازوکارهای مناسبی را طراحی کنیم. هیئت رئیسه جبهه مردمی، مشغول برگزاری نشست فوق العاده ای است که طی آن، چارچوب های جبهه، مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرد: این چارچوب ها باید به تصویب شورای مرکزی جبهه برسد تا با یک برنامه و طرح جدید کار را دنبال کنیم. الان موضوع اصلی، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی است اما حتما بسته به موضوع، به انتخابات مجلس یازدهم هم ورود خواهیم داشت. 

کد مطلب 4020874

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