جيمز باند با موفقيت به سينما بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاي سال بين طرفداران 007 اين بحث مطرح بود كه بهترين جيمز باند تاريخ كيست؛ شان كانري، راجر مور يا شايد هم پيرس برازنان؟ اكنون يك رقيب جديد از راه رسيده، دانيل كريگ، بازيگر موطلايي 38 ساله كه هر چند با خونسردي آدم مي كشد، اما ابايي هم ندارد كه نشان دهد به لحاظ احساسي آسيب پذير است.

اين در حالي است كه در دو سال گذشته انتخاب دانيل كريگ با حرف و حديث هاي زيادي همراه بود و بسياري از هواداران مامور زبردست بريتانيايي او را انتخابي شايسته براي اين نقش نمي دانستند. اما ظاهراً با ديدن فيلم نظر خيلي ها عوض شده است.



به گفته يك منتقد "داستان اين فيلم پيش از تمام جيمز باندهاي ديگر روي مي دهد. خيلي ها كانري يا مور را ترجيح مي دهند، اما كريگ مي تواند از هر دو بهتر باشد. اين فيلم از او يك ستاره خواهد ساخت. از اين پس مردم با دقت بيشتري فيلم هاي باند را خواهند ديد".



اين منتقد ادامه مي دهد: "فيلم "كازينو رويال" نشان مي دهد جيمز باند براي اين كه مامور 007 شود چه مسيري را طي كرد. كريگ بازيگري بسيار خوب است. او از اين شخصيت چهره اي پرقدرت و در عين حال آسيب پذير به تصوير كشيده و براي نخستين بار جنبه پراحساس باند را مي بينيد."



فيلم پيچيده تر از آن است كه همان كنايه ها و اشارات خاص ديگر فيلم هاي باند را داشته باشد و فيلمسازان عواقب خشونت را هم به نمايش مي گذارند. كريگ شخصيتي سرسخت و جسور را به تصوير مي كشد و در حالي كه مضمون خير در برابر شر همچنان به كار برده شده، اين بار خبري از شخصيت ماني پني نيست. اگر سال هاي سال باند بيشتر يك شخصيت سر به هوا و خوشگذران بود، اين بار اين شخصيت با بازي كريگ واقعاً عاشق يكي از همكاران خود با بازي اوا گرين مي شود.



يان فلمينگ شخصيت داستاني جيمز باند را نخستين بار در 1952 در رمان "كازينو رويال" معرفي كرد. اولين فيلم جيمز باند "دكتر نو" بود كه در 1962 با بازي شان كانري ساخته شد. كانري در مجموع در هفت فيلم در نقش اين شخصيت ظاهر شد كه البته آخرين فيلم او "هرگز نگو هرگز" 1983 از فيلم هاي اصلي اين مجموعه نيست. مور در هفت فيلم، پيرس برازنان در چهار فيلم، تيموتي دالتن در دو فيلم و جرج لازنبي هم در يك فيلم اين مجموعه بازي كرده اند.



"كازينو رويال" را مارتين كمبل كارگرداني كرده كه قبلاً در 1995 "گلدن آي / چشم طلايي"، فيلمي ديگر از اين مجموعه را كارگرداني كرد. "كازينو رويال" از هفته آينده همزمان در بسياري از كشورهاي دنيا به نمايش درمي آيد.