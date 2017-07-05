به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر سرعت و فناوریهای جدید هر روز شاهد خدمات و کالاهای مدرنی هستیم که هر کدام در ارتقاء کیفیت زندگی ما نقش مهمی دارند. در دنیای تجارت نیز هر روز امکانات و تکنولوژیهایی توسط کارآفرینان برتر ارائه میشود که میتوانیم با استفاده از آنها به کسب و کار خود رونق دهیم.
دیروز اینترنت و دنیای وب مدل بازاریابی را در تمام دنیا تغییر داد و امروز تکنولوژیهای جدید شرایط آسان تر و با کیفیت تری را برای مدیران و تاجران فراهم آورده است. اکنون هر زمانی که یک نفر ایدهای برای شروع کسب و کار جدید داشته باشد، در کمترین زمان میتواند یک وب سایت جدید راه اندازی کند و از طریق تبلیغات آنلاین خدمات یا محصولات جدید خود را به مردم معرفی کند و کسب درآمد کند.
شرکت تجارت الکترونیک آذرآنلاین بهعنوان یکی از مجموعه های پیشرو در ارائه تکنولوژی های جدید در عرصه وب شناخته شده است. آذرآنلاین امکانات منحصر به فردی را برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان ارائه کرده، بطوریکه حتی اشخاص و شرکتهای تازه نفس با کمترین هزینه میتوانند یک وب سایت جدید را راهاندازی کرده و فعالیت خود را شروع کنند.
به گزارش ویرلن، این مجموعه با ارائه بهترین خدمات ثبت دامین و هاستینگ محبوبیت بالایی میان کاربراین اینترنتی پیدا کرده است. از جمله این این خدمات به شرح ذیل است:
ثبت دامنه
ثبت دامنه نخستین قدم برای راهاندازی وبسایت محسوب میشود. شما میتوانید از نام موسسه، نام شرکت، نام محصول و با هر نام دیگر به عنوان دامنه استفاده کنید. نام دامنه به صورت انحصاری ثبت شده و برند شما در دنیای اینترنت خواهد بود.
ثبت و تمدید دامنه در آذرآنلاین بلافاصله پس از سفارش و پرداخت آن، به صورت اتوماتیک انجام شده و کنترل پنل دامنهها بهصورت حرفهای تمامی ابزارها را برای مدیریت دامنه فراهم میکند.
آذرآنلاین نمایندگی مستقیم رجیستررهای دامنههای ملی و بینالمللی است و علاوه بر قیمت مناسب کاربران میتوانند از تخفیفات ویژه این مجموعه برخوردار شوند. امکان استفاده از ایمیل رایگان بدون نیاز به هاست، امکان ایجاد DNS اختصاصی برای دامنه و قفل دامنه جهت افزایش امنیت جزو دیگر ویژگی های خاص آذرآنلاین هستند که طرفداران بسیاری دارد.
خرید هاست
سرویس میزبانی وب آذرآنلاین شامل سرویسهای مختلفی از جمله هاست لینوکس، هاست لینوکس پربازدید، هاست ویندوز و نمایندگی هاست لینوکس است. خدمات حرفهای در این مجموعه جهت خرید هاست ارائه میشود که به برخی از آنها اشاره میکنیم؛
برای جلوگیری از آپلود فایلهای مخرب و شل نرم افزار فایروال بر روی سرورها نصب هستند. جهت ارتقا کیفیت،سرعت و پایداری سرویسها از دیتابیسهای SSD استفاده میشود. استفاده از سخت افزارهای قدرتمند و قرارگیری در بهترین دیتا سنترهای اروپا، سرعت وب سایت شما را تضمین میکند، در عین حال امکان ایجاد نامحدود ایمیل برای وبسایت و امکان ایجاد بینهایت دیتابیس، پارک دومین، حساب FTP و... نیز مهیاست.
همچنین از تمامی سرویسها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ تهیه میشود و تمامی سرویسهای آذرآنلاین دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته هستند.
نصب خودکار سیستمهای مدیریت محتوا
یکی از محبوبترین بخشهای وب سایت آذرآنلاین امکان نصب خودکار وبسایت با سیستم مدیریت محتوا به صورت لحظهای است، مانند نصب وردپرس و جوملا که با استفاده از آن بسیاری از شرکتها از مسائل پیچیده طراحی سایت بینیاز شدهاند.
سرور مجازی
سرویسهای سرور مجازی آذرآنلاین در ۱۰ لوکیشن متفاوت با سخت افزارهای بروز و قدرتمند اینتل و سوپر میکرو بر پایه سیستم مجازی ساز VMware Esxi با منابع اختصاصی ارائه میشوند و کاربران میتوانند برای خرید VPS طبق نیازهای خود از سرویسهای متنوع یکی را انتخاب کنند.
با توجه به استفاده آذرآنلاین از سیستم مجازی ساز vmware Esxi تمامی سرورهای مجازی ویندوز و لینوکس با منابع اختصاصی ارائه میشوند. همچنین تمامی سرورهای مجازی ویندوز و لینوکس ۱۵ دقیقه پس از سفارش راهاندازی شده و سرویسهای سرور مجازی از ده کشور مختلف ارائه میشوند.
سرویسهای تمامی کاربران به صورت شبانه روزی توسط متخصصان پشتیبانی آذرآنلاین مونیتور میشوند تا از بروز هرگونه اختلال در سرویس دهی پیشگیری شود.
جهت مطالعه مقالات آموزشی و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات حرفه ای ثبت دامنه و هاستینگ ، به وب سایت شرکت تجارت الکترونیک آذرآنلاین به نشانی www.azaronline.com مراجعه کنید.
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