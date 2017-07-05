جریمه به دلیل پرتاب بطری و توهین به نماینده فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدارتیم های نفت امیدیه و آتلیه طهران قم از سری رقابتهای لیگ یک فوتسال در مرحله پلی آف روز ۳۱ خرداد ماه برگزار و از سوی تماشاگران تیم نفت امیدیه تخلفاتی مبنی بر پرتاب بطری از سوی تماشاگران رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فوتبال ساحلی

‌مسابقه دو تیم گلسا پوش یزد و ایفا اردکان برگزار و از سوی کادر تیم ایفا اردکان تخلفاتی مبنی بر پرتاب بطری آب و تحریک تماشاگران در دقایق پایانی بازی رخ داد. تیم ایفا اردکان طبق ماده ۵۵ آیین نامه انضباطی به پرداخت۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین محمد میر شمسی از عوامل تیم ایفا اردکان به دلیل اهانت به نماینده فدراسیون طبق بند ۴ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی باید ۵ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم گلسا پوش یزد به خاطر تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب اشیاء، طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

علی ذاکری تدارکات تیم ایفا اردکان نیز به دلیل تحریک تماشاگران تیم مقابل به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

در دیدار تیم های شاهین خزر رودسر و مقاومت گلسا پوش یزد، تماشاگران تیم شاهین خزر رودسر تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور انجام دادند. این تیم باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

لیگ دسته دوم فوتبال

محمد مهین دوست مربی تیم شاهین بوشهر به خاطر اعتراض و رفتار غیر ورزشی و توهین به داور پس از پایان مسابقه در دیدار تیمش برابر برق جدید فارس، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کلیه آرای فوق قطعی است.