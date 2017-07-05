مذاکره برای پس گرفتن ماهواره مصباح با ایتالیا آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که چرا ماهواره مصباح به جای پرتاپ به فضا قرار است به موزه منتقل شود، گفت: این اظهار نظر یکی از کارشناسان سازمان فضایی نادرست بوده است.

وی با بیان اینکه ما اصلا موزه ای برای ماهواره نداریم، گفت: تکلیف ماهواره مصباح، بعد از تحویل از ایتالیا و توسط کارشناسان کشورمان مشخص می شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به این مطلب که ماهواره مصباح نخستین ماهواره سنجشی بود که از 13 سال قبل شروع شد و 10 سال قبل تمام شد، افزود: در آن زمان ما خودمان پرتاب کننده نداشتیم، دولت وقت بر اساس یک هماهنگی اولیه، ماهواره را برای پرتاب به ایتالیا فرستاد؛ در آن زمان مشکلاتی به وجود آمد و ایتالیایی ها اعلام کردند که موشک را پرتاب نمی کنیم و از آن زمان ماهواره در ایتالیا ماند.

واعظی تصریح کرد: بعد از یکی دو سال رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که اگه آنها موشک را پرتاب نمی کنند ما برای ماهواره بعدی گام برمی داریم. همینطور هم شد و ماهواره هایی در دولت قبل و این دولت ساخته شد و ماهواره هایی پیشرفته تر به فضا پرتاب شد.

وی گفت: وقتی عمر ماهواره می گذرد و باطری اش تمام می شود، انواع و اقسام اتفاق ها برای آن می افتد؛ این ماهواره به مدت 10 سال از دست ما خارج بوده و ما نمی دانیم چه بر سر آن آمده است.

وزیر ارتباطات با اعلام این خبر که هم اکنون با ایتالیا در حال مذاکره برای بازگرداندن ماهواره مصباح هستیم، گفت: پس از تحویل ماهواره آنرا در اختیار متخصص هایمان قرار می دهیم تا آنها بگویند این ماهواره قابل پرتاب هست یا نه.