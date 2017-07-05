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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

واعظی در جمع خبرنگاران:

مذاکره برای پس گرفتن ماهواره مصباح با ایتالیا آغاز شده است

مذاکره برای پس گرفتن ماهواره مصباح با ایتالیا آغاز شده است

وزیر ارتباطات با اعلام این خبر که هم اکنون با ایتالیا در حال مذاکره برای بازگرداندن ماهواره مصباح هستیم، گفت: تکلیف ماهواره مصباح، بعد از تحویل از ایتالیا و توسط کارشناسان کشور مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که چرا ماهواره مصباح به جای پرتاپ به فضا قرار است به موزه منتقل شود، گفت: این اظهار نظر یکی از کارشناسان سازمان فضایی نادرست بوده است.

وی با بیان اینکه ما اصلا موزه ای برای ماهواره نداریم، گفت: تکلیف ماهواره مصباح، بعد از تحویل از ایتالیا و توسط کارشناسان کشورمان مشخص می شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به این مطلب که ماهواره مصباح نخستین ماهواره سنجشی بود که از 13 سال قبل شروع شد و 10 سال قبل تمام شد، افزود: در آن زمان ما خودمان پرتاب کننده نداشتیم، دولت وقت بر اساس یک هماهنگی اولیه، ماهواره را برای پرتاب به ایتالیا فرستاد؛ در آن زمان مشکلاتی به وجود آمد و ایتالیایی ها اعلام کردند که موشک را پرتاب نمی کنیم و از آن زمان ماهواره در ایتالیا ماند.

واعظی تصریح کرد: بعد از یکی دو سال رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که اگه آنها موشک را پرتاب نمی کنند ما برای ماهواره بعدی گام برمی داریم. همینطور هم شد و ماهواره هایی در دولت قبل و این دولت ساخته شد و ماهواره هایی پیشرفته تر به فضا پرتاب شد.

وی گفت: وقتی عمر ماهواره می گذرد و باطری اش تمام می شود، انواع و اقسام اتفاق ها برای آن می افتد؛ این ماهواره به مدت 10 سال از دست ما خارج بوده و ما نمی دانیم چه بر سر آن آمده است.
وزیر ارتباطات با اعلام این خبر که هم اکنون با ایتالیا در حال مذاکره برای بازگرداندن ماهواره مصباح هستیم، گفت:  پس از تحویل ماهواره آنرا در اختیار متخصص هایمان قرار می دهیم تا آنها بگویند این ماهواره قابل پرتاب هست یا نه.

کد مطلب 4022540

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