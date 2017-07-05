تاکید ایران و فرانسه بردستیابی به توافق سیاسی برای حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ژله، نماینده ویژه دولت فرانسه در امور سوریه، امروز چهارشنبه در حاشیه اجلاس آستانه ۵ با حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که پس از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه و بازدید دبیرکل وزارت خارجه فرانسه از ایران صورت می گیرد، طرفین ضمن برشمردن اصول مشترکی همچون ضرورت پرهیز از خشونت، توجه به توافق سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران، مخالفت با اقدامات یکجانبه بازیگران خارجی در سوریه و لزوم توجه و اهتمام نسبت به ابعاد انسانی بحران سوریه تاکید کردند.

فرانک ژله در این دیدار ضمن بیان نظرات دولت متبوعش در خصوص نحوه پیشبرد روند آستانه، از نظرات کشورمان در این خصوص و چشم انداز مشارکت دولت های دیگر در کمک به حل بحران سوریه مطلع شد.