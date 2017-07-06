افتتاح حساب خانه اولی ها در بانک مسکن، تصاعدی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، محمدحسن مرادی گفت: روند ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم طی دو سال اول تأسیس این صندوق، از سوی متقاضیان واجد شرایط گویای ورود چشمگیر خانه اولی ها به این صندوق و عبور تعداد سپرده گذاران از ظرفیت برنامه ریزی شده در صندوق است.

وی اضافه کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم، ۱۸ خرداد سال ۹۴ با هدف احیای رژیم پس انداز در بین خانوارهای متقاضی خرید مسکن (زوج های فاقد سابقه مالکیت یا همان خانه اولی ها) راه اندازی شد و اکنون با توجه به گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت این صندوق در نظام تامین مالی مسکن، متوسط تعداد افتتاح حساب روزانه، در هر سال نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است.

مرادی ادامه داد: در سال ۹۶، میانگین تعداد افرادی که در هر روز، وارد صندوق پس انداز مسکن یکم شدند، نسبت به سال ۹۴، بیش از ۳.۲ برابر و نسبت به سال ۹۵، حدود ۱.۲ برابر شده است. طی یک سال اخیر به طور متوسط در هر ماه، ۱۲ هزار و ۸۳۴ نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کردند و عملاً برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، حاضر به انتظار و گذراندن طول زمانی مشخصی از سپرده گذاری خود، شدند.

به گفته وی، در ظرفیت اولیه برنامه ریزی شده برای صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده گذاری ماهانه ۱۰ هزار متقاضی، برآورد شده بود؛ اما در حال حاضر، میزان استقبال از ورود به این صندوق، به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه است که نشان از نقش‌آفرینی مثبت این صندوق در بازار مسکن و جذب خانه اولی ها با هدف تجهیز مالی آنها در دوره مشخص دارد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، درباره عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم، خاطرنشان کرد:‌ پس از گذشت حدود دو سال از معرفی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تاریخ ۱۸/۳/۹۴، تعداد کسانی که تاکنون مبادرت به افتتاح این حساب نزد بانک مسکن کرده‌اند، بیش از ۲۰۰ هزار نفر هستند که با توجه به استفاده تعدادی از آنها از تسهیلات متعلقه که علی القاعده با فسخ حساب همراه است، در حال حاضر حدود ۱۸۸ هزار نفر دارای حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند.

مرادی گفت: این در حالی است که در سال اول، با توجه به نوپا بودن حساب و وقفه طولانی در استفاده از رژیم پس‌اندازی برای تأمین مالی مسکن، استقبال مورد انتظار از حساب صورت نگرفت؛ ولی در ادامه فعالیت این صندوق، به خصوص تحت تاثیر کاهش چند مرتبه ای نرخ سود تسهیلات این صندوق در طول سال ۹۵، استقبال از این حساب به صورت تصاعدی با اقبال عمومی مواجه شد.‌