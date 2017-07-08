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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۳

شی جین پینگ:

رابطه پکن- لندن باید بر پایه حس اعتماد راهبردی باشد

رابطه پکن- لندن باید بر پایه حس اعتماد راهبردی باشد

رئیس جمهوری چین رفع اختلاف با انگلستان در سایه احترام متقابل به منافع و دغدغه های هر یک از طرفین را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در دیداری که با «ترزا می» نخست وزیر انگلستان در حاشیه اجلاس جی ۲۰ داشت، گفت: پکن و لندن باید با کنار گذاشتن اختلافات به دنبال شناسایی زمینه های مشترک باشند؛ اما در عین حال به منافع کلیدی طرف مقابل نیز احترام بگذارند.

اشاره وی در این مورد به اختلاف ۲ کشور بر سر نوع مالکیت هنگ کنگ بود. شی ماه گذشته اعلام کرد بیانیه مشترک پکن- لندن حاوی پیش نویس نحوه اداره دولت شهر هنگ کنگ پس از انتقال مالکیت آن از انگلستان به چین که در سال ۱۹۹۷ ارائه شد، سندی تاریخی است که دیگر از اهمیت سیاسی برخوردار نیست.

در عوض، لندن نیز اعلام کرد که این سند در واقع معاهده ای ارزشمند است که طرفین باید به آن پایبند باشند.

به باور چین، اداره هنگ کنگ مسئله داخلی چین است و گزارش هایی که دولت لندن هر ۶ ماه یک بار به پارلمان انگلستان می دهد، هیچ توجیهی ندارد.

شی همچنین خواستار روابط دوجانبه با انگلستان بر مبنای ایجاد حس اعتماد راهبردی متقابل شد.

وی تاکید کرد: لازم است که طرفین به اصل احترام و برابری متقابل پایبند باشند و به منافع و دغدغه های یکدیگر احترام بگذارند.

گفتنی است که بیانیه هنگ کنگ طبق توافق قبلی که به تایید سازمان ملل رسیده است تا جولای ۲۰۴۷ اعتبار دارد.

به هر حال، علیرغم همه اختلافات موجود، پکن-لندن از روابط اقتصادی گرمی برخوردارند و چین صدرنشین لیست کشورهایی است که انگلستان طالب برقراری روابط تجاری آزاد با آنها است.

کد مطلب 4024226
مریم خرمایی

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