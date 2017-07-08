به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی انجمن تصویرگران ایران، امسال ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب پکن ۲۰۱۷ است و این نمایشگاه با هدف معرفی آثار برتر تصویرگران ایرانی در سطح بین‌المللی و توسط مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و با همکاری انجمن تصویرگران ایران برپا می‌شود.

هیئت داوران به دلیل محدودیت فضا، حداکثر ۷۰ اثر را از میان آثار ارسالی انتخاب خواهند کرد. همچنین دو تصویرگر با انتخاب هیئت داوران و با حمایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برای بازدید از نمایشگاه کتاب پکن ۲۰۱۷ اعزام خواهند شد.

در فراخوان منتشرشده، از همه تصویرگران ایرانی دعوت شده تا طبق مقررات زیر با ارسال آثار خود در این نمایشگاه شرکت کنند:

مقررات شرکت در نمایشگاه:

۱- مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ است.

۲- تصویر آثار باید به نشانی anjomant@gmail.com ارسال شود.

۳- هر تصویرگر می‌تواند حداکثر پنج اثر تصویرگری خود را ارسال کند.

۴- موضوع و تکنیک آثار آزاد است.

۵- بزرگ‌ترین ضلع آثار ارسالی نباید بیش از ۳۰ سانتی‌متر باشد.

۶- آثار باید در فرمت jpg و کیفیت ۳۰۰ dpi ارسال شوند.

۷- لازم است شرکت‌کنندگان به همراه آثار خود یک فایل ورد شامل نام و نام‌خانوادگی به فارسی و انگلیسی، آدرس ایمیل و آدرس سایت یا وبلاگ خود را نیز ارسال کنند.

۸- هر اثر باید با کد ۰۱ تا ۰۵ و نام هنرمند به زبان انگلیسی نامگذاری شود: مانند: ۰۱_mohammad mohammadi

۹- در عنوان (subjeut) ایمیل عبارت " پکن ۲۰۱۷" / "نام و نام خانوادگی" به زبان فارسی نوشته شود: مانند: پکن ۲۰۱۷ / محمد محمدی

۱۰- پس از دریافت اثر توسط دبیرخانه، پاسخی به ایمیل فرستنده ارسال می‌شود. در صورتی که فرستنده تا سه روز پس از ارسال، پاسخی دریافت نکرد باید موضوع را به انجمن اطلاع دهد.

۱۱- به تصویرگران راه‌یافته به نمایشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.