عرضه مجموعه شعری از نیما و مجموعه داستانی از دانشور در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «تو را من چشم در راهم» در دو بخش معرفی شاعر بزرگ معاصر ایرانی، نیما یوشیج و بخش ترجمه مجموعه شعر «تو را من چشم در راهم» تنظیم شده است.

این کتاب توسط اوکان آلای ترجمه و همچنین توسط انتشارات هل در بهار سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.

مترجم در مقدمه کتاب خود با اشاره به اینکه شعر ایران محدود به مرزهای خود نبوده و فراسوی مرزها از شرق تا غرب ادبیات جهان را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و در دنیا صاحب جایگاه خاصی است، می نویسد: شاعران ایرانی پس از اسلام فرهنگ ایرانی و اسلامی خود را به ملل مختلف به خوبی شناسانده‌اند.

وی سپس به گوشه‌ای از اهمیت، ویژگی‌ها و مزیت‌های شعر معاصر ایران و در ادامه به شرح زندگی نامه نیما یوشیج می‌پردازد. در بخش دوم کتاب منتخبی از اشعار نیما یوشیج ترجمه شده است که شب، دل فولادم، کلاغ، وای بر من، قایق، افسانه و می‌تراود مهتاب، از جمله آن است.

همچنین بر اساس همین گزارش، مجموعه داستان «به کی سلام کنم؟» از آثار سیمین دانشور ترجمه دکتر خلیل ابراهیم ساری اغلو توسط انتشارات دماوند در تابستان ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است.

ادیتور این مجموعه داستان پرفسور علی گوزل یوز رییس بخش زبان فارسی دانشگاه استانبول است. این مجموعه حاوی ۱۰ داستان با عنوان‌های تیله شکسته، تصادف، به کی سلام کنم؟، چشم خفته، مار و مرد، انیس، درد همه جا هست، یک سر و یک بالین، کیدالخائنین، سوترا است.