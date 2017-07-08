برگزاری سمینار «متریال: رفتار و فرم» با محوریت مصالح سبز

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر سمینار «متریال:رفتار و فرم» با بیان مطلب فوق افزود: توسعه‌ی روش‌های بهره‌برداری، فرآوری و پرداخت سنگ و همچنین تعهد همگانی نسبت به حفظ محیط‌زیست، لزوم مطالعه و بازنگری در این مصالح سبز را دوچندان می‌کند. از این رو هم‌اندیشی و فراهم نمودن امکان گفت‌وگو بین فعالان صنعت سنگ و جامعه‌ی معماری کشور می‌تواند به استفاده‌ی مطلوب از مصالح سنگ در صنعت ساختمان بینجامد.

بابک بهرامی ابراز امیدواری کرد: با آشنایی معماران با روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت سنگ، شاهد خلق آثار معماری فاخری در ایران و جهان باشیم. چرا که جنبه‌های زیباشناسانه و امکان حجم‌دهی و فرم‌دهی به سنگ، امکان تحقّق ایده‌ها و آفرینشگری را به معماران هنرمند می‌دهد.

دبیر سمینار افزود: در همین راستا انجمن سنگ ایران، موسسه‌ فرهنگی روشان روز و کانون معماران معاصر در نظر دارند سمینار «متریال: رفتار و فرم» را با هدف آشنایی بیشتر جامعه‌ی معماری و سازندگان مسکن و ساختمان با مصالح پرکاربرد و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با آن‌ها را با حضور استادان دانشگاه، فعّالان صنعت ساختمان، هنرمندان صنایع دستی و دانشجویان رشته‌های مربوطه و به عنوان رخداد جنبی نهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه برگزار کنند.

بهرامی با دعوت از تمامی علاقمندان برای شرکت در سمینار «متریال: رفتار و فرم»، گفت: این سمینار روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه ۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در محل سالن همایش‌های شماره یک شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.