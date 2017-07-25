به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت‌مدیره مرکز اطّلاعات سنگ ایران با تأکید بر لزوم در کنار هم بودن جامعهٔ حرفه‌ای معماری و فعّالان صنعت سنگ گفت: متأسفانه ما در صنعت سنگ به علّت نگاه سنتی که داشتیم و داریم از جریان معماری روز دنیا و نیازهای جامعهٔ معماری فاصله گرفتیم و از این فاصله صدمات زیادی دیده‌ایم. از سوی دیگر همکاران ما در جامعهٔ معماری هم با پتانسیل‌های بسیار زیادی که در صنعت سنگ وجود دارد و امکانی که مصالح سنگ برای کاربردی کردن ایده‌های معمارانه و کانسپت طرّاحی به آن‌ها می‌دهد، آشنایی کامل ندارند.

بابک بهرامی با اشاره به چهار شاخصهٔ میزان مصرف انرژی، میزان مصرف آب، تولید گازهای گلخانه‌ای و حجم دورریز، از این شاخصه‌ها به عنوان شاخصه‌های استفاده از مصالح در صنعت ساختمان نام برد و گفت: در صنعت سنگ میزان مصرف انرژی به نسبت طول عمر متریال بسیار اندک است. از سوی دیگر میزان مصرف آب در صنعت سنگ در مقایسه با سایر صنایع مانند صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع سلولزی، پالایشگاه‌ها و … بسیار کم است.

وی افزود: اگر با شاخصهٔ دی‌اکسیدکربن به مسئلهٔ تولید گازهای گلخانه‌ای نگاه کنیم، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در صنعت سنگ به مراتب از سایر متریال‌ها مانند آجر، بتن، سیمان و حتّی چوب پایین‌تر است؛ و در نهایت چون دورریزهای سنگ در صنایع پایین‌دستی استفاده می‌شود حجم دورریز سنگ در مقایسه با سایر متریال‌ها بسیار اندک است، ضمن این که با استفاده از این روش از حجم تولید آلاینده‌های محیطی کاسته می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره مرکز اطلاعات سنگ ایران در ادامه گفت: ما بایستی بدون به مخاطره انداختن منابع نسل‌های آینده، با استفادهٔ بهینه از متریال، نیازهای عصر حاضر را برطرف کنیم و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

بهرامی در پایان گفت: هدف اصلی تولید پایدار، کاهش آسیب‌های محیطی و به حدّاقل رساندن مصرف انرژی و هماهنگی هرچه بیشتر با طبیعت و در عین حال حفاظت از محیط‌زیست است که استفاده از متریال سنگ به عنوان یک متریال سبز با طول عمر بالا، تمام شرایط تولید پایدار را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم ارتباط بین جامعهٔ معماری و صنعت سنگ، علاوه بر استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی، زمینهٔ ایجاد اشتغال پایدار و تولید با کیفیت و افزایش طول عمر و ماندگاری ساختمان به عنوان یک سرمایهٔ ملّی را فراهم کنیم.

سمینار «متریال: رفتار و فرم» با حضور جمع زیادی از اهالی حرفه معماری، فعالان صنعت سنگ و دانشجویان رشته‌های مرتبط با همت کانون معماران معاصر، انجمن سنگ ایران و مؤسسه روشان روز در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.