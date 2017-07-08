تمجید ترامپ از نقش فوق العاده مرکل در جی ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به رغم انجام اعتراضات خشونت آمیز در زمان برگزاری اجلاس جی ۲۰ در هامبورگ آلمان، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نقش «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان را در برگزاری این اجلاس ستود.

تمجید ترامپ از مرکل در حالی است که آنگلا مرکل که طی ماههای اخیر از سوی بسیاری از رقبای سیاسی خود نسبت به اتخاذ مواضع مبهم ونرم در برابر ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور متهم شده است، در جریان برگزاری نشست اخیر در هامبورگ سعی کرد از منظر یک رهبر سیاسی در اتحادیه اروپا به معادله ورود پیدا کند.

وی در گفت‌وگو با نشریه «دی سایت» سیاستهای ایالات متحده آمریکا در باب جهانی سازی را به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد که واشنگتن دیگر نمی خواهد در کسوت یک نظم دهنده جهانی ایفای نقش کند. از سوی دیگر، آنگلا مرکل تصریح کرد که دوران وابستگی آلمان به دیگر کشورها پایان یافته است.