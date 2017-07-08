پل های مکانیزه عابرپیاده شرق تهران افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدرنیا با اعلام این مطلب افزود: به منظور تامین ایمنی و رفاه حال شهروندان در هنگام عبور از عرض خیابان دماوند این پل مکانیزه عابرپیاده احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه این پل تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: افزایش تعداد پل‌های عابر پیاده مکانیزه تمایل شهروندان برای استفاده از پل و عبور از عرض خیابان را بیشتر می‌کند که نتیجه آن امنیت تردد در سطح شهر است. همچنین با کمتر شدن میزان تردد عابران پیاده در عرض معابر ترافیک شهر نیز روان‌تر می‌شود و میزان بروز حوادث کاهش می‌یابد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به شناسایی و رفع ۱۲ نقطه دارای گره ترافیکی در منطقه، افزود: این طرح با هدف رفع مشکلات تردد و در راستای رفاه حال شهروندان اجرا شد.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه، نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی در سطح محدوده شناسایی و به منظور تسهیل و تسریع توام با ایمنی در حرکت شهروندان و وسایل نقلیه؛ همچنین کاهش سرعت ترافیک عبوری، این طرح اجرا شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ یادآور شد: خیابان بهشتی خیابان خلیل حسینی، خیابان خرمشهر خیابان صابونچی، خیابان خرمشهر حدفاصل عربعلی تا مرغاب، بزرگراه رسالت خیابان شهید کابلی، خیابان قنبرزاده، تقاطع خیابان شهید قندی به خیابان شریعتی و خیابان توپچی و.... از جمله معابری است که این طرح در آنها به اجرا درآمده است.

وی تاکید کرد: طرح رفع گره های ترافیکی سطح منطقه با اجرای اصلاحات هندسی، نصب موانع ارتجاعی، نصب تابلوهای هدایت مسیر و نصب تابلوهای ترافیکی اعم از ترافیکی وهشداری اجرا شد.