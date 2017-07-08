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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

در اولین سالگرد درگذشت؛

بزرگداشت مهدیه الهی قمشه‌ای برگزار می‌شود

بزرگداشت مهدیه الهی قمشه‌ای برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت مهدیه الهی قمشه‌ای روز دوشنبه (۱۹ تیرماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، مراسم بزرگداشت مرحومه مهدیه الهی قمشه‌ای دوشنبه (۱۹ تیرماه) در آستانه اولین سالگرد درگذشت این محقق ادبیات عرفانی با اهتمام معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

مهدیه الهی قمشه‌ای (متولد ۱۳۱۶ خورشیدی) شاعر، مولوی‌شناس و محقق ادبیات عرفانی است که ۱۹ تیرماه سال ۱۳۹۵، دار فانی را وداع گفت. او از سن کودکی در خدمت پدر خود مهدی الهی قمشه‌ای، به شعر و ادب علاقه‌مند شد و شعر می‌خواند. از قمشه‌ای «بهار عشق؛ منتخب اشعار»، «معبد عشق؛ مجموعه اشعار»، «کربلا وادی عشق؛ سروده مهدی الهی قمشه‌ای، بازسرایی مهدیه الهی قمشه‌ای» و «خاطرات من با پدرم» به جا مانده است.

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت مهدیه الهی قمشه ای روز دوشنبه (۱۹ تیرماه) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4024893

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