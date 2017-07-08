شهرستان شدن بخش «آفتاب» ۶ ماه زمان خواهد برد

سید شهاب الدین چاووشی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شهرستان شدن، بخش «آفتاب» اظهار داشت: شهرستان شدن بخش «آفتاب» در حد یک پیشنهاد قابل بررسی است، پیشنهاد مطرح و به کارشناسان ارجاع داده شده و در حال بررسی است.

وی با بیان این که برای شهرستان شدن یک بخش باید مراحل قانونی آن طی شود، گفت: مراحل بسیاری برای شهرستان شدن این بخش وجود دارد و هنوز مشخص نیست و نمی توان به طور قاطع گفت که این اتفاق رخ می دهد.

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران گفت: باید این پیشنهاد به طور دقیق در استانداری با معیارهای تقسیمات کشوری تطبیق داده و سنجیده شود، اگر استانداری وجود معیارهای لازم در این بخش را تایید کرد، طرح به وزارت کشور ارجاع داده می شود.

چاووشی با بیان این که پروسه شهرستان شدن بخش «آفتاب» حداقل ۶ ماه طول خواهد کشید، افزود: این طرح باید در هیات وزیران مطرح شود و به همین دلیل اگر جدی پیگیری شود، ۶ ماه زمان می برد و تصمیم گیری آن تنها با استانداری نیست و باید تمام مراجع ذی ربط آن را تایید کنند و به همین دلیل زمان زیادی خواهد برد.

بر اساس این گزارش، بخش «آفتاب» یکی از بخش‌های شهرستان تهران است که در سال ۱۳۸۴ از ترکیب تعدادی از روستاهای شهرستان های اسلامشهر و ری در حاشیه ضلع جنوبی اتوبان «آزادگان» تشکیل شده و دارای حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع وسعت و حدود۴۵۰۰۰ نفر جمعیت است.