ترامپ کنفرانس خبری بعد از نشست گروه ۲۰ را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از گفتگو با «شی‌ جین پینگ» رئیس جمهور چین در حاشیه دومین روز از نشست سران گروه ۲۰ موسوم به «جی- ۲۰» در شهر هامبورگ آلمان، برنامه کنفرانس خبری خود را لغو و آلمان را ترک کرد.

ترامپ پس از این دیدار بدون اشاره به اقدامات تحریک آمیز کشورش در شبه جزیره کره اعلام کرد که وی اطمینان دارد دو کشور آمریکا و چین می توانند در مقابل بلندپروازی های هسته ای کره شمالی بایستند، هرچند که ممکن است این موضوع مسئله ای زمان بر باشد.

«شی‌ جین پینگ» رئیس جمهور چین هم پس از این دیدار گفت که روابط مستحکم تر کشورش با آمریکا برای ثبات جهان ضروری است.

لازم به ذکر است، ترامپ پیشتر از چین به این دلیل که برای متوقف کردن کره شمالی در زمینه توسعه فعالیت های اتمی این کشور فشارکافی وارد نمی کند، انتقاد کرده بود.