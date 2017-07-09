رسیتال پیانوی فریدون ناصحی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، فریدون ناصحی نوازنده پیانو که در سال های اخیر چندین اجرای موفق را در فرهنگسرای نیاوران و تالار وحدت تاکنون تجربه کرده است در این برنامه به اجرای آثار بزرگان موسیقی کلاسیک جهان میپردازد. این نوازنده در نظر دارد در این کنسرت قطعاتی همچون پولونز شماره ۶ از فردریک شوپن، آستوریاس از آلبنیز و راپسودی، تارانتلا و لاکامپانِلا را از فرانتس لیست اجرا کند.
لاکامپانِلا (به ایتالیایی La Campanella) به معنی زنگ کوچک است و نامی است که فرانتس لیست به موومان سوم از ویولن کنسرتوی شماره ۲ نیکولو پاگانینی، ویولننواز استثنایی، ایتالیایی داد. وجه تسمیه آن این است که صدای یک زنگ کوچک در سراسر قطعه به گوش میرسد و با ویولن همراهی میکند.
فرانتس لیست بر اساس این قطعه اتود لاکامپانلای خودرا در سُلدیز مینور برای پیانو نوشت و در آن به دو تکنیک پرش دست و نیز تریل برای انگشتان ضعیفتر به طرز اساسی میپردازد.
رسیتال پیانو کلاسیک فریدون ناصحی ۲۰ تیرماه ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود. علاقمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال و یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.
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