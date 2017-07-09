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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۱

پارسایی به مهر خبر داد:

نحوه تعامل با دولت در انتخاب کابینه در جلسه فراکسیون امیدبررسی شد

نحوه تعامل با دولت در انتخاب کابینه در جلسه فراکسیون امیدبررسی شد

سخنگوی فراکسیون امید از جلسه مجمع عمومی این فراکسیون برای بررسی نحوه تعامل با دولت در انتخاب کابینه خبر داد.

بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص جلسه صبح امروز مجمع عمومی فراکسیون امید گفت: فراکسیون برای بررسی نحوه تعامل با دولت در تشکیل کابینه تشکیل جلسه داد و نمایندگان در این جلسه نظرات خود را مطرح کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: همه اعضای فراکسیون اتفاق نظر دارند که انتخاب کابینه حق رئیس جمهور است، فراکسیون امید نیز به عنوان تشکلی که در انتخابات همه اعضایش با دولت همراهی کرده اند خواهان موفقیت دولت است.

سخنگوی فراکسیون امید اظهار داشت: در این راستا نظرات و پیشنهادات مشورتی خود را در اختیار دولت قرار می دهیم.

وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی نظرات همه اعضای کمیسیون و جمع بندی نظرات و انتقال آن به دولت خبر داد، گفت: تا  امروز ارتباطاتی در این خصوص با بدنه دولت داشته ایم.

کد مطلب 4025294

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