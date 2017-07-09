به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، عباس نجار، مدیر آموزش و مسئول برگزاری این دوره، ضمن معرفی همکاران و مدرسان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی، به توضیح برنامه بازدیدها و سفرهای فرهنگی این دوره آموزشی پرداخت.

بر اساس این گزارش، جهت سهولت فارسی آموزان در خریدهای روزانه، بنیاد سعدی با همکاری بانک گردشگری، ضمن تبدیل ارز آنها به ریال و واریز به حساب بانکی، کارت­های بانکی در اختیار تمامی این زبان آموزان قرار داده است. همچنین نحوه استفاده از عابر بانک­‌های مذکور توسط کارشناسان این بانک به تمامی فارسی آموزان توضیح داده شد.

از برنامه‌های متفاوت این دوره از دانش افزایی، برگزاری کلاس­ های خبرنگاری برای فارسی آموزان علاقه­ مند در روزهای یکشنبه و سه شنبه است. فارسی آموزانی که این کلاس­ ها را با موفقیت طی کنند به رسانه­ های مطرح ایران معرفی خواهند شد تا در کشورهای خود به تهیه و تولید مطالب و گزارش­ های خبری برای رسانه­ های ایران و یا کشورخودشان بپردازند.

بازدید از کاخ سعدآباد، کاخ گلستان، موزه ملک، موزه ایران باستان، موزه آبگینه، موزه برج آزادی، باغ کتاب، برج میلاد، اماکن مذهبی اقلیت­های مذهبی از جمله خیابان سی تیر، پل طبیعت تهران، کتابخانه ملی، بازار تجریش و جماران و سفر به شهرهای اصفهان و کاشان از برنامه ­های فرهنگی فارسی آموزان این دوره از دانش افزایی است.

نمایش برخی فیلم­های شاخص نظیر «فرش باد» ساخته کمال تبریزی به همراه جلسات نقد و بررسی فیلم و دیدار با بازیگران، هنرمندان و نویسندگان مطرح ایران از دیگر برنامه­ های فرهنگی پیش بینی شده هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی است.