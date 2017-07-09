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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۸

در جلسه توجیهی فارسی‌آموزان تشریح شد؛

برنامه آموزشی و فرهنگی هشتاد وچهارمین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی

برنامه آموزشی و فرهنگی هشتاد وچهارمین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی

جلسه توجیهی فارسی‌آموزان شرکت‌کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش‌افزایی با موضوع تشریح برنامه‌ها، بازدیدهای فرهنگی، امتحان پایان دوره وسایر برنامه‌های این دوره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، عباس نجار، مدیر آموزش و مسئول برگزاری این دوره، ضمن معرفی همکاران و مدرسان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی، به توضیح برنامه بازدیدها و سفرهای فرهنگی این دوره آموزشی پرداخت.

بر اساس این گزارش، جهت سهولت فارسی آموزان در خریدهای روزانه، بنیاد سعدی با همکاری بانک گردشگری، ضمن تبدیل ارز آنها به ریال و واریز به حساب بانکی، کارت­های بانکی در اختیار تمامی این زبان آموزان قرار داده است. همچنین نحوه استفاده از عابر بانک­‌های مذکور توسط کارشناسان این بانک به تمامی فارسی آموزان توضیح داده شد.

از برنامه‌های متفاوت این دوره از دانش افزایی، برگزاری کلاس­ های خبرنگاری برای فارسی آموزان علاقه­ مند در روزهای یکشنبه و سه شنبه است. فارسی آموزانی که این کلاس­ ها را با موفقیت طی کنند به رسانه­ های مطرح ایران معرفی خواهند شد تا در کشورهای خود به تهیه و تولید مطالب و گزارش­ های خبری برای رسانه­ های ایران و یا کشورخودشان بپردازند.

بازدید از کاخ سعدآباد، کاخ گلستان، موزه ملک، موزه ایران باستان، موزه آبگینه، موزه برج آزادی، باغ کتاب، برج میلاد، اماکن مذهبی اقلیت­های مذهبی از جمله خیابان سی تیر، پل طبیعت تهران، کتابخانه ملی، بازار تجریش و جماران و سفر به شهرهای اصفهان و کاشان از برنامه ­های فرهنگی فارسی آموزان این دوره از دانش افزایی است.

نمایش برخی فیلم­های شاخص نظیر «فرش باد» ساخته کمال تبریزی به همراه جلسات نقد و بررسی فیلم و دیدار با بازیگران، هنرمندان و نویسندگان مطرح ایران از دیگر برنامه­ های فرهنگی پیش بینی شده هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی است.

کد مطلب 4025302

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