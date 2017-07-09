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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

لاریجانی در صحن مجلس؛

شورای نگهبان «لایحه اشتغال پایدار روستایی» را سریع‌تر بررسی کند

شورای نگهبان «لایحه اشتغال پایدار روستایی» را سریع‌تر بررسی کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت لایحه حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، خواستار بررسی سریعتر این مسئله در شورای نگهبان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح مجلس و پس از اتمام بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن تشکر از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل بررسی دقیق این لایحه و تشکر از نمایندگان اظهار داشت: این لایحه مهمی است؛ امیدواریم شورای محترم نگهبان هم سریعتر به این لایحه رسیدگی و اعلام نظر کنند.

گفتنی است لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در ۷ ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود که بررسی آن امروز در مجلس پایان یافت و پس از تصویب یکایک مواد این لایحه، مجموع مواد یکبار به رأی گذاشته شد که با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف اشتغال زایی در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، از جمله مهمترین بخش های این لایحه است که در جلسات گذشته به تصویب مجلس رسید.

کد مطلب 4025454

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