به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح مجلس و پس از اتمام بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن تشکر از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل بررسی دقیق این لایحه و تشکر از نمایندگان اظهار داشت: این لایحه مهمی است؛ امیدواریم شورای محترم نگهبان هم سریعتر به این لایحه رسیدگی و اعلام نظر کنند.

گفتنی است لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در ۷ ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود که بررسی آن امروز در مجلس پایان یافت و پس از تصویب یکایک مواد این لایحه، مجموع مواد یکبار به رأی گذاشته شد که با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف اشتغال زایی در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، از جمله مهمترین بخش های این لایحه است که در جلسات گذشته به تصویب مجلس رسید.