به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، سومین یکشنبه هر ماه که «ادبیات آهنگین» نام‌گذاری شده، امروز به نشست پژوهشی ترانه ـ رسانه با عنوان فرعی «‌ترجمان شعر به تصویر» اختصاص دارد. این نشست، با حضور و سخنرانی دکتر عبدالله گیویان و با شرکت مهدی ایوبی به عنوان ترانه‌سرای مهمان برپا می‌شود.

ابراهیم اسماعیلی‌اراضی، مجری و کارشناس یکشنبه‌های سوم هر ماه و جلسات «ادبیات آهنگین» است که پیش از این، دو نشست دیگر با همین موضوع در اردیبهشت و خرداد امسال برگزار کرده است.

این نشست امروز یکشنبه ۱۸ تیر از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در تالار جلال آل‌احمد، واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه اعرابی ۵، پلاک ۶ طبقه اول بنیاد شعر و ادبیات داستانی برپا خواهد شد.

یادآور می‌شود، این بنیاد همه یکشنبه‌ها میزبان نشست‌های شاعرانه‌ای است که در هفته اول با مدیریت دکتر اسماعیل امینی به مبانی شعر می‌پردازد و در هفته دوم جلسه شعرخوانی و نقد شعر با مدیریت استاد محمدعلی بهمنی برگزار می‌شود. سومین جلسه یکشنبه‌های شعر به «ادبیات آهنگین» می‌پردازد که مسئولیت اجرای آن را ابراهیم اسماعیلی اراضی عهده‌دار است و در آخرین یکشنبه هر ماه، غلامرضا طریقی جلساتی را با موضوع «داستان شعر» برگزار می‌کند.