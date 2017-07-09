کابینه دوازدهم به دور از سهم خواهی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم از آقای روحانی می خواهم کابینه ای متشکل از افراد پرانگیزه، شجاع وخلاق را انتخاب کند.

نماینده مردم صفا در مجلس ادامه داد: کابینه دوازدهم باید به دور از هر گونه سهم خواهی و فقط با شایسته سالاری انتخاب شود، زیرا چهار سال دولت دوازدهم سال های سرنوشت سازی است.

وی همچنین از همه گروه های سیاسی خواست دست به دست هم دهند تا در محیطی آرام مشکلات کشور حل شود و گفت: امروز وظیفه همه ما خوشبین کردن مردم به نظام است.

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: با توجه به مشکلات موسسات مالی و اعتباری و اشتغال نباید بر طبل اختلافات کوبید.