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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور:

کابینه دوازدهم به دور از سهم خواهی تشکیل شود

کابینه دوازدهم به دور از سهم خواهی تشکیل شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از روحانی خواست به دور از سهم خواهی و با تاکید بر شایسته سالاری، کابینه دوازدهم را انتخاب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم از آقای روحانی می خواهم کابینه ای متشکل از افراد پرانگیزه، شجاع وخلاق را انتخاب کند.

نماینده مردم صفا در مجلس ادامه داد: کابینه دوازدهم باید به دور از هر گونه سهم خواهی و فقط با شایسته سالاری انتخاب شود، زیرا چهار سال دولت دوازدهم سال های سرنوشت سازی است.

وی همچنین از همه گروه های سیاسی خواست دست به دست هم دهند تا در محیطی آرام مشکلات کشور حل شود و گفت: امروز وظیفه همه ما خوشبین کردن مردم به نظام است.

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: با توجه به مشکلات موسسات مالی و اعتباری و اشتغال نباید بر طبل اختلافات کوبید.

کد مطلب 4025496

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