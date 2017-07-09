دمای هوای گلستان ۵ تا ۷ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی گلستان، آب و هوای استان تا اواخر هفته جاری تحت تاثیر امواج پرفشار خواهد بود.

در اطلاعیه اداره کل هواشناسی گلستان آمده است که در هفته جاری استان گلستان طی دو مرحله مورد تهاجم امواج پرفشار قرار می گیرد که مرحله اول از آغاز هفته شروع شده و از شدت ناپایداری کمتری برخوردار است.

«اطلاعیه جوی شماره ۱۱» اداره کل هواشناسی استان گلستان در ادامه ضمن اشاره به آغاز تهاجم دوم از شب دوشنبه آورده است که افزایش ابر، وزش باد موقتی نسبتا شدید، رگبار و رعد و برق و کاهش نسبی دما بین پنج تا هفت درجه سلسیوس پدیده های جوی ناشی از این ناپایداری خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان گلستان اوج بارش و ناپایداری را روز سه شنبه اعلام کرده است.