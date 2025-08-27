۱۹ فقره سرقت در قروه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی بیان کرد: برابر وقوع چندین فقره سرقت موتور سیکلت و تجهیزات کشاورزی در شهرستان قروه و ایجاد نارضایتی عمومی در این خصوص، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات تخصصی و بررسی آثار باقیمانده از جرم در محل وقوع سرقت، موفق به شناسایی هویت سارق و مخفیگاه او شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه، در بازرسی از مخفیگاه متهم ۳ دستگاه موتور سیکلت و تعدادی از تجهیزات کشاورزی سرقتی کشف شد، خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۹ فقره سرقت در شهرستان قروه اعتراف کرده و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.