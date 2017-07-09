افزایش ۱۰ درصدی نرخ سرویس مدارس در فارس/ نظارت بر سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری ظهر یکشنبه در نشست خبری موضوع سرویس مدارس، گفت: سرویس مدارس به عنوان مدرسه سیار به آن پرداخته شده و آموزش و پرورش ورود کرده است.

وی ادامه داد: امروز می توانیم اعلام کنیم تمام خدمات سرویس مدارس الکترونیکی ارائه می شود از ثبت نام تا مباحث آموزشی و فرهنگی مد نظر است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس افزود: از اول تیرماه ثبت نام سرویس مدارس الکترونیکی انجام شده است و تا به امروز ۹ هزاردنفر ثبت نام کردند که در مقایسه با کل متقاضیان بسیار کم است.

کلاری تصریح کرد: ۱۲۰ هزار دانش آموز و ۱۰ هزار و ۵۰۰ خودرو و ۱۷ هزار و ۵۰۰ سرویس می دادند و حدود ۴۵ درصد از سرویس استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: تمامی پرداخت ها به طور الکترونیکی انجام می شود و تا پایان مرداد ماه زمان ثبت نام باقی است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس افزود: ۱۰ درصد افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته خواهیم داشت.

کلاری یادآور شد: لباس فرم برای سرویس مدارس مشخص و اجباری شده است و برچسب سرویس مدارس نیز باید داشته باشند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد سرنشین باید گزارش دهند و شماره پلاک ارائه شود و ۲۱ بازرس در شهر شیراز فعال هستند.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی شرکت کنند، گفت: تمامی ۱۰ هزار و ۵۰۰ راننده متقاضی مکلف هستند در کلاس های آموزشی شرکت کنند.