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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

رئیس سازمان دانش آموزی فارس:

افزایش ۱۰ درصدی نرخ سرویس مدارس در فارس/ نظارت بر سرویس مدارس

افزایش ۱۰ درصدی نرخ سرویس مدارس در فارس/ نظارت بر سرویس مدارس

شیراز _ رئیس سازمان دانش آموزی فارس از افرایش ۱۰ درصدی نرخ سرویس مدارس در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری ظهر یکشنبه در نشست خبری موضوع سرویس مدارس، گفت: سرویس مدارس به عنوان مدرسه سیار به آن پرداخته شده و آموزش و پرورش ورود کرده است.

وی ادامه داد: امروز می توانیم اعلام کنیم تمام خدمات سرویس مدارس الکترونیکی ارائه می شود از ثبت نام تا مباحث آموزشی و فرهنگی مد نظر است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس افزود: از اول تیرماه ثبت نام سرویس مدارس الکترونیکی انجام شده است و تا به امروز ۹ هزاردنفر ثبت نام کردند که در مقایسه با کل متقاضیان بسیار کم است.

کلاری تصریح کرد: ۱۲۰ هزار دانش آموز و ۱۰ هزار و ۵۰۰ خودرو و ۱۷ هزار و ۵۰۰ سرویس می دادند و حدود ۴۵ درصد از سرویس استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: تمامی پرداخت ها به طور الکترونیکی انجام می شود و تا پایان مرداد ماه زمان ثبت نام باقی است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس افزود: ۱۰ درصد افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته خواهیم داشت.

کلاری یادآور شد: لباس فرم برای سرویس مدارس مشخص و اجباری شده است و برچسب سرویس مدارس نیز باید داشته باشند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد سرنشین باید گزارش دهند و شماره پلاک ارائه شود و ۲۱ بازرس در شهر شیراز فعال هستند.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی شرکت کنند، گفت: تمامی ۱۰ هزار و ۵۰۰ راننده متقاضی مکلف هستند در کلاس های آموزشی شرکت کنند.

کد مطلب 4025613

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