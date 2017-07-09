ارایه بسته فیلم جشنواره «عمار» به مناسبت سالروز قیام گوهرشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» به مناسبت فرارسیدن هفته عفاف و حجاب و هشتاد و دومین سالروز واقعه گوهرشاد و قیام مردم علیه کشف حجاب رضاخانی که از آن با عنوان «هفت سال دفاع مقدس فرهنگی» یاد میشود، بستهای از فیلمهای منتخب خود را برای اکران ارایه کرد.
مستند «یک خانم محترم» به کارگردانی مریم السادات مومن زاده، اولین اثر این مجموعه فیلم است. این مستند ۴۰ دقیقهای درباره بانویی کاشانی است که در جریان کشف حجاب رضاخانی به شهادت می رسد و نوه او که در صحنه حاضر بوده است، این واقعه را روایت میکند. «یک خانم محترم»، لوح افتخار هفتمین جشنواره «عمار» را در کارنامه دارد.
«لِوَرک» مستندی کوتاه به کارگردانی سعید قندهاری، دیگر اثر این بسته است. «لورک» داستان خانوادهای است که برای در امان ماندن کشف حجاب به منطقهای دور افتاده هجرت میکنند.
مستند تمام آرشیوی «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی مهدی عزتی، یکی دیگر از آثار این مجموعه فیلم است. این مستند ۲۶ دقیقهای به موضوع کشف حجاب رضاخانی پرداخته است.
«شرق بهشت»، به کارگردانی مشترک مهدی جوزائی و الهام آقاسری، دیگر اثر بسته فیلم جشنواره «عمار» است. این اثر داستانی به موضوع کشف حجاب در زمان رضا شاه و فرار یک مادر و دختر از دست ماموران میپردازد.
مستند ۳۹دقیقهای «روسریهای رنگی ما»، اثر دیگر بسته فیلم «عمار» برای هفته عفاف و حجاب و موضوع این مستند درباره محدودیت حجاب زنان مسلمان در ترکیه و کشورهای اروپایی است. به نحوی که بانوان محجبه در این کشور برای ورود به دانشگاه و مراکز دولتی باید بدون روسری تردد کنند.
فیلم داستانی «رویای گلها» به کارگردانی یوسف جعفری، یکی از دیگر آثار این مجموعه فیلم است. این فیلم کوتاه ۲۵ دقیقهای داستان دختربچهای است که تازه به سن تکلیف رسیده است اما چادری برای جشن تکلیفش پیدا نمیکند.
مستند ۵۲ دقیقهای «طیبه» به کارگردانی امین کفاشزاده، اثر دیگر بسته فیلم جشنواره «عمار» است. این مستند به فعالیتها و مبارزات شهیده طیبه واعظی در دوران انقلاب میپردازد که بر اثر شکنجه به شهادت میرسد. «مرا بکشید اما چادرم را برندارید» جملهای است که شهیده طیبه واعظی خطاب به مأموران ساواک، حین دستگیریاش بیان کرده است.
نماهنگ «بانوی بارانی» به کارگردانی احمدرضا داوری، دیگر اثر این بسته فیلم جشنواره «عمار» هم درباره شهیده طیبه واعظی است.
مستند ۵۲ دقیقهای «بانوی ایرانی» به کارگردانی زهرا شاهینفر، یکی دیگر از آثار این مجموعه فیلم است. این مستند به زندگی حاجیه خانم نصرت امین، ملقب به بانوی ایرانی میپردازد که اولین زنی است که در جهان اسلام به رتبه مرجعیت رسیده است.
«سمیه کردستان» مستندی به کارگردانی محمدعلی مردانی، دیگر اثر بسته فیلم جشنواره «عمار» برای هفته عفاف و حجاب است. این مستند داستان زندگی شهیده ناهید فاتحی کرجو، دختر هفده سالهای است که در اوایل زمستان سال ۶۰ توسط ضدانقلاب به شهادت رسید.
انیمیشن «قیام گوهرشاد» به کارگردانی سید جواد هاشمی نژاد اشرفی و داستانی کوتاه «کودکانه» به کارگردانی زهرا سلیمی، دیگر آثار جشنواره «عمار» بمناسبت هفته عفاف و حجاب است.
علاقمندان برای دریافت و اکران این آثار میتوانند به سامانه اکران مردمی جشنواره «عمار» به نشانی Ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.
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