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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

قاضی پور در تذکر شفاهی:

رئیس جمهور وزرای اهل کار معرفی کند نه تاجر

رئیس جمهور وزرای اهل کار معرفی کند نه تاجر

نماینده مردم ارومیه از رئیس جمهور خواست وزرای اهل کار برای کابینه دوازدهم معرفی کند نه وزرای تاجر.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکر شفاهی از رئیس جمهور خواست وزیران اهل کار برای کابینه دوازدهم معرفی کند نه وزرای تاجر.

وی ادامه داد: امضا کنندگان سوال از رئیس جمهور در جلسه ای که به این منظور گذاشته شده شرکت کرده و اعلام کردند که از پاسخ های رئیس کل بانک مرکزی قانع نشده اند. چرا سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصاد ارجاع نمی شود.

نماینده مردم ارومیه همچنین از سپاه پاسداران به خاطر حمله به مواضع داعش و از وزارت اطلاعات به خاطر برخورد با گروهک های تروریستی در کشور تشکر کرد.

قاضی پور خواستار ایجاد شفافیت در قراردادهای خارجی دولت با شرکت های خودروسازی و همچنین شرکت توتال شد و گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی قرارداد وزارت نفت با توتال باید به تصویب مجلس برسد.

کد مطلب 4025649

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