شمارش معکوس برای جدایی «خامس رودریگز» از رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا خیلی زود دوران بازیگری خامس رودریگس در تیم فوتبال رئال مادرید به پایان می رسد. سبایوس، بازیکن جوان و آیندهدار اسپانیایی که در بازار نقل و انتقالات تابستانی مشتریهای زیادی داشت بالاخره با رئال به توافق رسیده و قرار است قراردادش را امضا کند. با انعقاد قرارداد او انتظار میرود خامس کلمبیایی در کمتر از ۴۸ ساعت از باشگاه مادریدی جدا شود.
پاری سن ژرمن، منچستریونایتد و چلسی ۳ باشگاهی هستند که بیشتر از باقی تیمها به خامس رودریگس نسبت داده می شوند اما هرکدام از این تیمها بخواهند او را به خدمت گیرند باید حداقل رقم ۷۰ میلیون یورو بپردازند.
البته که «فلورنتینو پرس» دوست دارد به خاطر سیاست کهکشانیاش بازیکنان را در بارسا نگه دارد، اما خود بازیکن میخواهد از این تیم جدا شود تا در تیمی دیگر فرصتی بیشتر برای بازی کردن پیدا کند. مخصوصا که میداند با آمدن سبایوس شانس حضور او در ترکیب رئال از قبل هم کمتر شده است.
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