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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

شمارش معکوس برای جدایی «خامس رودریگز» از رئال

شمارش معکوس برای جدایی «خامس رودریگز» از رئال

با قطعی شدن انتقال «سبایوس» به رئال مادرید «خامش رودریگز» زودتر از انتظار این باشگاه را ترک می‌کند و به دنبال تیمی برای بازی کردن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا خیلی زود دوران بازیگری خامس رودریگس در تیم فوتبال رئال مادرید به پایان می ‏رسد. سبایوس، بازیکن جوان و آینده‎دار اسپانیایی که در بازار نقل و انتقالات تابستانی مشتری‎های زیادی داشت بالاخره با رئال به توافق رسیده و قرار است قراردادش را امضا کند. با انعقاد قرارداد او انتظار می‎رود خامس کلمبیایی در کمتر از ۴۸ ساعت از باشگاه مادریدی جدا شود.

پاری سن ژرمن، منچستریونایتد و چلسی ۳ باشگاهی هستند که بیشتر از باقی تیم‌ها به خامس رودریگس نسبت داده می ‏شوند اما هرکدام از این تیم‌‎ها بخواهند او را به خدمت گیرند باید حداقل رقم ۷۰ میلیون یورو بپردازند.

البته که «فلورنتینو پرس» دوست دارد به خاطر سیاست کهکشانی‎اش بازیکنان را در بارسا نگه دارد، اما خود بازیکن می‎‏خواهد از این تیم جدا شود تا در تیمی دیگر فرصتی بیشتر برای بازی کردن پیدا کند. مخصوصا که می‌داند با آمدن سبایوس شانس حضور او در ترکیب رئال از قبل هم کمتر شده است.

کد مطلب 4025718

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