جایزه ملی سلول بنیادی اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ تیرماه در اجلاس سران کشور برگزار می شود.

برگزاری کنگره و جشنواره سلول های بنیادی به صورت همزمان

در جشنواره سلول های بنیادی همزمان کنگره سلول های بنیادی برگزار می شود که ۳۰ سخنرانی خارجی از کشورهای آمریکا، فرانسه، ا نگلیس، آلمان، چین، سوئیس، اتریش، هلند و کشورهای اروپایی در آن حضور دارند. ۱۴۰ سخنران و ۲۰۰ پوستر برای ارائه منتخب شده اند.

حضور ۳۰ ایرانی مقیم خارج در کنگره سلول های بنیادی

در این کنگره بیش از ۳۰ نفر از فعالان و متخصصان در حوزه سلول های بنیادی مقیم خارج در این کنگره و جشنواره حضور دارند.

برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی در حوزه سلول های بنیادی

در این کنگره کارگاه های آموزشی نمایش شرکت های دانش بنیان، کانون اندیشه نوآوری، استارتاپها، فن بازار و کنگره دانش آموزی در زمینه سلول های بنیادی برپا خواهد شد.

این کنگره تجمیعی از فعالیت ها در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به صورت یکجا و همزمان است. ۲۰ کارگاه آموزشی در حاشیه این کنگره و جشنواره از دیروز کار خود را آغاز کرده و قرار است ۲۰۰ کارگاه در مراکزی مانند دانشگاه تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان، سازمان انتقال خون، مرکز فناوری بن یاخته های رویان برگزار شود. در این کارگاه ها، موضوعاتی مانند ژن درمانی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، دست ورزی ژنتیکی، مهندسی بافت، درمان بیماری های پوستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

برگزاری فن بازار سلول های بنیادی

در این کنگره و جشنواره سلول های بنیادی، فن بازار سلول های بنیادی با محورهای موضوعی بیوپرینتر های سه بعدی، ایجاد بیوبانک درمانی و تحقیقاتی در حوزه سلول و ژن درمانی، سازه های پوستی، سازه های مهندسی بافت استخوان و غضروف، محیط کشت سلولی و ... برگزار می شود.

برگزاری استارتاپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

رویداد استارتاپ سلول های بنیادی به عنوان یک رویداد سه روزه با حضور صاحبان ایده، توسعه دهنده ها، مدیران تجاری، بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک از ۱۹ تیرماه تا ۲۱ تیرماه در قالب این جشنواره برپا خواهد شد.

اعطای جایزه ملی سلول های بنیادی به برترین ها

در پایان این جشنواره، برترین ها در قالب مقاله، ایده، پایان نامه و پیشکسوت مورد تقدیر قرار می گیرند و موفق به اخذ جایزه ملی سلول های بنیادی خواهند شد.

جایزه به شرکت های دانش بنیان در حاشیه جشنواره سلول های بنیادی

در این نمایشگاه بیش از ۴۰ شرکت دانش بنیان حضور دارند که قرار است به شرکتی که از لحاظ کیفیتی توانسته اند محصولی را تولید کنند تقدیر شوند.

رونمایی از اپلیکیشن سلول های بنیادی

اپلیکیشن علمی تخصصی سلول های بنیادی که توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده در دومین جشنواره و کنگره سلول های بنیادی رونمایی می شود.