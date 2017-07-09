به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال بازدید میدانی مستمری از واحدهای تولیدی با مدیریت و حضور بانوان اردبیلی صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مشکلات واحدهای تولیدی بانوان فعالیت جزیره‌ای است و به منظور هم‌افزایی و تقویت فعالیت‌ها ایجاد تشکل صنفی در دست اقدام است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل تأکید کرد: از سویی قرار است در آینده نزدیک با دعوت از کارآفرینان موفق زن در کشور، دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بانوان علاقه‌مند و تولیدکننده استان برگزار شود.

محمدلو همچنین با اشاره به تجمیع برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه بانوان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا نیمه اول مردادماه برنامه‌های سال جاری با محوریت اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید در حوزه بانوان را به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری انعکاس دهند.

وی همچنین در پی تشریح وضعیت اعضای هیئت‌علمی بانوان در دانشگاه محقق اردبیلی خواستار افزایش سهم بانوان در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها شد و گفت: ضروری است سهم بانوان در حوزه‌های علمی افزایش یابد.

به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل، کمیته علمی این مجموعه اتاق فکری به منظور ارتقا فعالیت‌های علمی بانوان شکل داده تا فعالیت‌های علمی بانوان استان افزایش یابد.