تدوین «اولین امضا برای رعنا» به پایان رسید/ آغاز صداگذاری

جعفر صمدی مدیر تولید فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا» به کارگردانی علی ژکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: به تازگی تدوین به پایان رسیده و چند روزی است که صداگذاری توسط آرش قاسمی آغاز شده است.

وی افزود: ما در حال رایزنی با چند نفر برای ساخت موسیقی «اولین امضا برای رعنا» هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی درباره این امر نرسیده ایم با این وجود فکر می کنم تا ۱۰ روز دیگر انجام این مرحله از فیلم نیز آغاز شود.

این مدیر تولید در پایان بیان کرد: برای اصلاح رنگ «اولین امضا برای رعنا» نیز با سامان مجدوفایی قرارداد بسته ایم و فکر می کنم این اثر تا یکی دو ماه آینده آماده نمایش شود، با این وجود هنوز تصمیمی برای اکران پیش از جشنواره فیلم فجر یا حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نگرفته ایم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: داستان نویسی به نام جهانگیر گلستانه چند سال قبل با همسرش رعنا ازدواج کرده است. آن ۲ یک پسر به نام نیما دارند که ۶ ساله است. جهانگیر سه کتاب چاپ کرده است اما هیچکدام از این کتاب ها نتوانسته اند برای او پولی به همراه بیاورند. خانواده در خانه ای اجاره‌ای که صاحبش از آشنایان قدیم جهانگیر است زندگی و اجاره مختصری می پرداختند، اما طولی نمی کشد که آن دوست قدیمی تماس گرفته و می گوید قصد دارد در خانه اش ساکن شود. این خبر زندگی جهان را به هم می ریزد و… .

این فیلم یک درام اجتماعی، خانوادگی است که بخش‌های عمده آن در تهران فیلمبرداری شده است.