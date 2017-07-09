به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در یکصد و پنجاه و یکمین دوره بصیرت با تأکید بر اهمیت کلاس‌های بصیرت افزایی به ویژه برای خانواده‌ها، گفت: این دوره‌ها و کلاس‌ها موجب تقویت و تحکیم بنیان خانواده‌ها خواهد شد و اگر چنین دوره‌هایی برای خانواده‌ها و بانوان نیز برگزار شود، تأثیر آن روی زندگی افراد بیشتر ملموس خواهد بود.

وی با بیان اینکه اعمال هر فرد به پنج دسته واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباه تقسیم می‌شود، گفت: همچنین مردم نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی که حرامشان بر واجبشان غلبه دارد لذا در روز بارها مرتکب گناه می‌شوند و کارهای خوب انگشت شماری انجام می‌دهند که این افراد متضرر خواهند شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: دسته دوم افرادی هستند که اعمال واجبشان به اعمال حرامشان غلبه دارد و مراقبت بالایی از خود دارند و کاری می‌کنند که از چشم خدا نیفتند.

وی با اشاره به اینکه اعمال مستحب مقدمه وارد شدن به واجبات و اعمال مکروه نیز مقدمه‌ای برای به دام افتادن در محرامات است، به یادآوری سخنی از آیت الله بهجت پرداخت و گفت: برای اینکه انسان خود را در چارچوب اسلام بسازد انجام دو رکن واجبات و ترک محرمات برایش کفایت می‌کند.

حجت الاسلام محمد حسنی اظهار کرد: معصوم حتی فکر انجام عمل مکروه را نیز نمی‌کند چه رسد به انجام فعل حرام لذا ما نیز می‌توانیم در اموری معصوم باشیم؛ در واقع ما نمی‌توانیم به گونه‌ای باشیم که حتی فکر گناه را هم نکنیم ولی می‌توانیم عمل گناه را انجام ندهیم.

وی با بیان اینکه اگر عالم را محضر خدا بدانیم بر گناه غلبه پیدا خواهیم کرد، تأکید کرد: باور یقینی به اینکه ما در همه زمان‌ها و مکان‌ها تحت نظر خدا هستیم ما را از گناه مصون می‌دارد. همانطور که فرد راننده در حضور پلیس و دوربین‌های راهنمایی و رانندگی تخلف نمی‌کند اگر انسان بداند که همواره تحت نظر خدا است و برای خدا حرمت قائل شود، گناه نمی‌کند.