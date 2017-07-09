به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را برای روزهای نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم تیرماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛

استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان در روز دو شنبه به دلیل وزش باد شدید و از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به دلیل وزش باد شدید به خصوص در روزهای دو شنبه در آذربایجان شرقی و زنجان

مبارزه با آفت شته باغات میوه با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی در هفته آینده

انجام عملیات مدیریت کف باغ و مبارزه با علف‌های هرز باغات

تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و دمای آن

ردیابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستان‌ها و کنترل در هفته آینده

خاک دهی پای بوته و مصرف کود سرک در زراعت گوجه فرنگی

ردیابی و هرس سرشاخه‌های درختان آلوده به تخم‌های زنجره در هفته آینده

مبارزه با شته سبز در درختان میوه هسته دار در هفته آینده

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات سیب و سفیدک نمدی در درختان هسته دار در هفته آینده

ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم زنجان در هفته آینده

مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان در هفته آینده

مبارزه با لب شتری در باغات هلو

زراعی:

مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت در هفته آینده

مبارزه با کرم برگ خوار، خرطوم بلند و کوتاه در مزارع چغندر قند در هفته آینده

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز، سیب زمینی و ذرت

در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کود پاشی گردد.

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز

مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره در ساعات خنک روز

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد به خصوص در روزدو شنبه در آذربایجان شرقی و زنجان

شرایط برای برداشت گندم، جو و کلزا مهیا است .

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها وگاوداری ها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به وزش باد شدید در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی و زنجان

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید به ویژه در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی و زنجان

استان اردبیل:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کود دهی مزارع سیب زمینی

پایش و مبارزه با آفات و بیماری‌ها در باغات در ساعات ابتدایی یا پایانی روز به جز در روزهای پنج شنبه و جمعه

زراعی:

وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت نیاز

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات آرام روز به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه

دامداری و طیور:

تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها و انبارها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز

هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه‌های نرک، پاجوش‌ها و سرشاخه‌های رشد سال جدید)

کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی درمقابله با خوشه خوارانگور ودانه خوار سیب

مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان‌ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات با هوای خنک و آرام روز

انجام به موقع آبیاری در باغات میوه به خصوص در باغات جوان جهت جلو گیری ازتنش کم آبی

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز

استفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غلات جهت پوشش سقف سالن‌ها به دلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید

محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز

مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز

زراعی:

مصرف کود مایع بردرمزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چعندر قند برای حفظ سلامت غده

شناسایی مراکز تجمع سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاه‌ها

مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت

عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند درغده ها

مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز

مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر

مبارزه با علف‌های هرز مزارع ذرتی که در مرحله ۲ تا ۴ برگی ذرت هستند

مبارزه با کنه‌ها در باغات میوه ومزارع در ساعات آرام روز

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

استان مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات تا قبل از روز سه شنبه

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان تا قبل از روز سه شنبه

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات تا قبل از روز سه شنبه

زراعی:

برداشت شالی از مزارع رسیده تا قبل از روز سه شنبه

با توجه استرس خشکی بعضی از مزارع شالیزاری مناطق مرکزی و شرقی استان، مدیریت آبیاری تناوبی مورد تأکید است.

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و ... سایر سبزیجات تا قبل از روز سه شنبه

استفاده از ریزمغذی‌ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه) تا قبل از روز سه شنبه

کنترل شیمیایی کرم ساقه‌خوار و بلاست برنج تا قبل از روز سه شنبه

دامداری و مرغداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز

شیلات:

عدم صید ماهی در زمان بارندگی در استخرهای پرورش ماهی‌های گرم‌آبی به جهت جلوگیری از تخریب دیواره آب‌بندان

کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

زنبور داری:

عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده‌ها و کنار رودخانه‌ها با توجه به پیش بینی بارندگی

تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان ها

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

ماشین آلات:

عدم استقرارِ ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در کنار رودخانه‌ها (ترجیهاً استقرار آنها در مناطق سرپوشیده) به جهت جلوگیری از زنگ زدگی و استهلاک

استان گیلان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

هوادهی چایی‌های برداشت شده و نگهداری در محل سایه قبل از انتقال

مبارزه با علف‌های هرز باغات خصوصاً در محدوده تاج درخت تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه با بیماری‌های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه مکانیکی، به کارگیری تله‌های نوری و شیمیائی در باغات مثمر و غیر مثمر با توجه به زمان فعالیت کرم سفید ریشه تا قبل از روز سه شنبه

نصب تله‌های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) در باغات زیتون به خصوص بر روی ارقام زودرس در محل دور از تابش نور مستقیم آفتاب

زراعی:

کنترل بیماری بلاست گردن و خوشه با توجه به بالا رفتن رطوبت و ابرناکی

برداشت مزارع باقی مانده گندم و جو مناطق جنوبی استان

در اراضی شالیکاری که به مرحله وجین رسیده‌اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده شود.

نوغان داری:

هرس و آبیاری درختان توت با توجه به اتمام فصل برداشت برگ توت

دام و طیور:

تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها و انبارها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها

شیلات:

با توجه کاهش ساعات آفتابی و افزایش ابرناکی طی روزهای آینده برنامه هوادهی از ساعات اولیه شب تا ۹ صبح ادامه داشته باشد.

با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور را ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی کپور انجام دهید.

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کاهش میزان آبیاری‌ها در روزهای پایانی هفته به دلیل وقوع بارش

تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها تا قبل از روز سه شنبه

پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری‌ها

مبارزه با آفات بالشتک مرکبات با مشورت کارشناسان حفظ نباتات تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه با آفت کرم میوه خوار در مزارع گوجه فرنگی تا قبل از روز سه شنبه

خودداری از کشت سویا و آفتابگردان به دلیل وقوع بارش در روزهای سه شنبه تا جمعه

زراعی:

مبارزه با آفات مکنده اول فصل (کنه، سنک و تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه با علف‌های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا تا قبل از روز سه شنبه

مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار تا قبل از روز سه شنبه

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

خودداری از انبار کردن بذر در محوطه باز و محوطه انبار به دلیل بارش

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور

زنبورداری:

عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده‌ها و کنار رودخانه‌ها با توجه به پیش بینی بارندگی

مزارع آفتابگردان که شروع گلدهی می‌باشند به تعداد ۳ – ۲ کندو در هر هکتار جهت تلقیح گل‌ها استفاده شود.

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

منابع طبیعی :

خودداری از تردد و اسکان در مناطق مجاور رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به خصوص در نواحی غرب استان

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کاهش میزان آبیاری‌ها از روز پنج شنبه به بعد به دلیل وقوع بارش در روزهای پایانی هفته

هرس شاخه‌های خشک و آلوده به سوسک شاخک بلند رزاسه و سپس سوزاندن آنها در خارج از باغات

اجتناب از آبیاری غرقابی در ساعات میانی روز

جهت انتقال آب به مزارع از انهار روباز به دلیل تبخیر بالا خودداری گردد .

کنترل شته‌ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد) تا قبل از روز پنج شنبه

مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب تا قبل از روز پنج شنبه

برداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روز

کنترل کنه‌ها در باغات دانه دار باتوجه به شرایط دمایی تا قبل از روز پنج شنبه

مقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صوت نیاز استفاده از تله‌های نوری و فرمونی

زراعی:

توقف عملیات کشت ذرت با توجه به پیش بینی بارندگی و احتمال سله بستن خاک

برداشت به موقع محصول گندم جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد بذور گندم و ریزش آنها هنگام درو

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو تا قبل از روز پنج شنبه

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات میانی و گرم روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی

خودداری از خوراک دهی به ماهی‌ها در ساعات گرم روز و در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد.

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم

محلول پاشی باغات انار باکودهای پتاسیم(محلول درآب) وکلسیم در ساعات اولیه و آرام روز

محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب درمنطقه جنوب استان اصفهان

استفاده ازکودهای پتاسه و ازته درباغات پسته جهت پرشدن مغز محصول

تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یاموادجاذب الرطوبه درباغات انجام و حتی المقدور عملیات آبیاری درساعات خنک انجام شود.

برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز انجام وبلافاصله پس ازبرداشت به محل سایه وخنک انتقال یابد.

انجام هرس سبز درتاکستان ها

محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب در ساعات ابتدایی و آرام روز

مقابله باکرم گلوگاه انار با راهنمایی کارشناسان کشاورزی در ساعات ابتدایی و آرام روز

کاهش فواصل آبیاری محصولات بهاره باتوجه به کاهش درصدرطوبت هوا وتشدید تبخیروتعرق گیاهی

مبارزه با کنه درختان میوه و غیرمثمر با سموم مناسب در ساعات ابتدایی و آرام روز

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم

به منظور مغز بندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته انجام شود

خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روز

به منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره‌ها که به رنگ نارنجی نقطه‌ای است در پشت برگ‌ها به ۱۵ عدد برسد سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.

کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی و مثمر با توجه به ماندگاری هوای گرم

زراعی:

بازدید مزارع و ردیابی بیماری زنگ زرد گندم درمناطق سردسیر

با توجه به ماندگاری هوای گرم، آماده سازی زمین و کشت سریع‌تر ذرت در مناطق گرمسیر

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

جهت کاهش استرس گرمایی به دام‌های شیری، دائماً آب خنک و تمیز در دسترس دام‌های شیری و گوساله‌ها قرار گیرد.

استفاده از سیستم‌های خنک کننده به خصوص برای دام‌های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندوها در ساعات گرم روز

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر باد

منابع طبیعی:

خودداری ازایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی به دلیل وزش باد وشدت گرما وخطر حریق

شیلات:

با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

کاهش نسبی میزان آبیاری‌ها از روز چهارشنبه به بعد به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

تغذیه باغات به خصوص تاکستان‌ها در شرایط مساعد

انتقال نهال‌های گوجه فرنگی، بادمجان و... و. از خرانه به مزارع در ساعات پایانی روز به دلیل کاهش دمای هوا در شب

انجام آبیاری به موقع در باغات میوه به خصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلو گیری از خشگیدگی

مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع در ساعات خنک و آرام روز

کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه در ساعات خنک و آرام روز

هرس سبز باغات انگور به جز در ساعات خنک روز

زراعی:

سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک

آبیاری سبک مزارع چغندر قند

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

انتقال غلات برداشت شده به سیلوهای نگهداری

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل کاهش نسبی دمای هوا

پشم چینی دام‌ها بلامانع است

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر باد

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز دو شنبه تا پنج شنبه به دلیل وزش باد

روشن نمودن فن در گلخانه‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار

استفاده از مالچ‌های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات

با توجه به ماندگاری هوای گرم و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری شود.

حذف علف‌های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته

مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و خنک روز

به منظورمبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره‌ها که به رنگ نارنجی نقطه‌ای است در پشت برگ‌ها به ۱۵ عدد برسد سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.

به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته

در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل در ساعات آرام روز اقدام شود.

زراعی:

احتمال طغیان کنه‌های تارتن با توجه به ماندگاری هوای گرم

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

پشم چینی دام‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

برقراری سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات میانی روز با توجه به ماندگاری هوای گرم

شیلات:

تغذیه ماهی‌ها درساعت خنک با توجه به ماندگاری هوای گرم

باتوجه به افزایش موج دریا ازاواخروقت دوشنبه، فعالیت‌های صیادی در بنادرسیستان و بلوچستان بااحتیاط صورت گیرد.

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم

هرس تابستانه در تاکستان‌ها

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و آفتاب سو ختگی

کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف‌های هرز باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و ماندگاری هوای گرم

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در مناطق گرمسیری

به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته

استفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات

استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه، مرکبات، نخیلات)

با توجه به شرایط دمایی پایش کنه قرمز در درختان لیمو انجام شود.

زراعی:

عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم

استفاده از پوشششید و توری بر روی نشاکاری‌ها

برداشت مزارع یونجه، گندم و جو

آبیاری مزرارع با توجه به ماندگاری هوای گرم

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع

دامداران، طیور و عشایر:

تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

پشم چینی در دام‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی و میگو با توجه به ماندگاری هوای گرم

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم

چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود

آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز

تهیه سیستم برق اضطراری در گلخانه‌ها

آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات (بادمجان و بامیه) در ساعات خنک روز( ۸ عصر به بعد) با توجه به ماندگاری هوای گرم

مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی روز و ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در نخلستان‌های استان خوزستان ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

مبارزه با آفات و بیماری‌ها در باغات ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

احتمال شیوع بیماری‌های قارچی در صیفی جات استان خوزستان به دلیل افزایش رطوبت هوا

زراعی:

در استان خوزستان عملیات تهیه زمین و کاشت کشت‌های تابستانه به خصوص ذرت به دلیل شرایط حاد جوی تا اطلاع ثانوی با وقفه انجام شود

مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور براکون طبق توصیه کارشناسان

مبارزه با آفات مزارع در آرام روز ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

برداشت علوفه بلامانع است

تسریع در عملیات بذرگیری از شبدر و یونجه جهت جلوگیری از کاهش وزن هزار دانه

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

پشم چینی دام‌های سبک با توجه به ماندگاری هوای گرم

شیلات:

ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی ماهیان

هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به وقوع پدیده شرجی در استان خوزستان