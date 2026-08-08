خبرگزاری مهر - گروه استانها: هفدهم مردادماه، یادآور عزم راسخ و مسئولیت خطیر قشری است که روشنگری و روایت حقیقت را پیشه خود ساختهاند؛ روزی که در سیستان و بلوچستان، فرصتی برای پاسداشت خبرنگارانی است که در گسترهای از هامون تا مکران، روایتگر زندگی، مطالبات، ظرفیتها و چالشهای مردم این دیار هستند.
این روز که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار متعهد خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نام «روز خبرنگار» نامگذاری شده است، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه رسانه در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان و ارج نهادن به تلاش خبرنگارانی است که با حضور در متن رویدادها، صدای مردم و واقعیتهای این استان را به گوش جامعه میرسانند.
خبرنگاران سیستان و بلوچستان با تکیه بر اصول حرفهای همچون صحت، سرعت و دقت، وظیفه خطیر صیانت از حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را بر عهده دارند؛ آنان از یک سو مطالبات و مسائل جامعه را پیگیری و از سوی دیگر، ظرفیتها، پیشرفتها و جلوههای کمتر دیدهشده این استان را روایت میکنند.
در این میان، خبرنگاران بهعنوان حلقه پیوند میان مردم و مسئولان، نقشی مهم در شکلدهی به افکار عمومی، مطالبهگری مسئولانه، افزایش شفافیت و امیدآفرینی در جامعه سیستان و بلوچستان ایفا میکنند؛ رسالتی که در استانی با گستره جغرافیایی و تنوع فرهنگی اینچنین، اهمیت و حساسیتی دوچندان دارد.
خبرنگاران سیستان و بلوچستان؛ روایتگران ظرفیتهای پنهان یک سرزمین
فاطمه انصاریان، مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز خبرنگار، بر نقش تعیینکننده اصحاب رسانه در آگاهیبخشی، مطالبهگری، پاسداری از حقیقت و معرفی ظرفیتهای این استان تأکید کرد و گفت: خبرنگاران سیستان و بلوچستان تنها ناقلان خبر نیستند؛ آنان وجدان بیدار جامعه، دیدهبانان امین مردم و روایتگران صادق واقعیتهای این سرزمین هستند.
وی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان استانی با گستره جغرافیایی وسیع، تنوع فرهنگی و قومی، پیشینه تاریخی غنی و ظرفیتهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و گردشگری است؛ از سواحل مکران و ظرفیتهای دریایی و بندری گرفته تا کشاورزی و محصولات گرمسیری، صنایعدستی، میراث فرهنگی، جاذبههای طبیعی، ظرفیتهای مرزی و تجاری و توانمندیهای جوانان و نخبگان استان، همگی ظرفیتهایی هستند که میتوانند در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه نقشآفرین باشند.
انصاریان افزود: در این میان، خبرنگاران و فعالان رسانهای نقش مهمی در شناسایی، معرفی و برجستهسازی این ظرفیتها دارند؛ چراکه بسیاری از توانمندیهای سیستان و بلوچستان نیازمند روایت دقیق و حرفهای هستند تا از سطح محلی فراتر رفته و در سطح ملی و حتی بینالمللی دیده شوند.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند حرفه خبرنگاری بیان کرد: خبرنگاری رسالتی خطیر، حساس و در عین حال ارزشمند است؛ رسالتی که در آن صداقت، دقت، شجاعت و مسئولیتپذیری در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. خبرنگار باید در بزنگاههای مهم، میدان حادثه، متن بحران و دل اتفاقات حضور داشته باشد و حقیقت را بیپرده و بیتحریف به گوش مردم برساند.
خبرنگاران زیر بار دشواریها، روایت استان را زنده نگه میدارند
مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خبرنگاران استان در مسیر اطلاعرسانی با دشواریها و محدودیتهای مختلفی روبهرو هستند، تصریح کرد: با وجود همه این سختیها، خبرنگاران متعهد سیستان و بلوچستان چراغ آگاهی را روشن نگه داشتهاند و تلاش میکنند مسائل، مطالبات و واقعیتهای جامعه را بهدرستی منعکس کنند و اجازه ندهند حقیقت در میان هیاهوی اخبار و شایعات گم شود.
انصاریان ادامه داد: رسالت رسانه در سیستان و بلوچستان تنها پرداختن به مشکلات و کاستیها نیست؛ معرفی دستاوردها، ظرفیتها، استعدادها و روایت پیشرفتهای استان نیز بخش مهمی از مسئولیت اصحاب رسانه است. خبرنگار میتواند با یک گزارش دقیق، یک روایت اثرگذار یا یک تصویر درست، نگاه مخاطبان را به ظرفیتهایی جلب کند که شاید سالها کمتر دیده شدهاند.
وی گفت: معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی، فرهنگ و هنر بومی، صنایعدستی، ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی، فرصتهای دریایی و بندری، توانمندیهای علمی و ورزشی جوانان و همچنین ظرفیتهای گردشگری سیستان و بلوچستان، میتواند به شناخت بهتر این استان در سطح کشور کمک کند و زمینه جذب سرمایه، گردشگر و توجه بیشتر به فرصتهای توسعهای منطقه را فراهم سازد.
مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اهمیت حضور و تلاش خبرنگاران تنها در انتشار خبر خلاصه نمیشود؛ آنان با تحلیل درست، طرح پرسشهای بهموقع، پیگیری مطالبات مردم و انعکاس مسائل واقعی جامعه میتوانند به افزایش شفافیت، بهبود عملکرد نهادها و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کنند.
توسعه زمانی شتاب میگیرد که ظرفیت های یک منطقه به درستی منعکس شود
وی افزود: خبرنگاران همچنین میتوانند روایتگر توانمندیهای زنان، جوانان، نخبگان، کارآفرینان و فعالان اجتماعی استان باشند و با معرفی الگوهای موفق، امید و انگیزه را در جامعه تقویت کنند؛ چراکه توسعه زمانی شتاب میگیرد که ظرفیتهای انسانی و اجتماعی یک منطقه نیز بهدرستی دیده و معرفی شوند.
انصاریان در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان این عرصه گفت: این روز فرصتی برای قدردانی از خبرنگارانی است که با کمترین امکانات و بیشترین مسئولیت، برای آگاهی جامعه و معرفی واقعیتهای سیستان و بلوچستان تلاش میکنند. امید است با حمایت بیشتر از اصحاب رسانه، زمینه برای انجام شایستهتر رسالت حرفهای آنان فراهم شود و قلم خبرنگاران استان همواره در مسیر حقیقت، عدالت، منافع عمومی و معرفی ظرفیتهای این سرزمین جاری باشد.
قوی ترین سلاح، ابزار رسانه است
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم گزمه، امام جمعه هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه گفت: امروز جنگ در عالم، تنها جنگ نظامی نیست و برندهترین سلاح، سلاح رسانه است که میتواند افکار جامعه جهانی را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند؛ خواه این گروه، حزب، جناح، مجموعه یا کشوری خاص باشد.
وی ادامه داد: نمونه عینی این مسئله، در همین ایام اخیر و جنگهایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، چه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، چه در جنگ رمضان و چه در حملات دشمن به تنگه هرمز، بیشترین ابزاری که دشمن برای به زانو درآوردن یا وادار ساختن ایران به تسلیم به کار گرفته، رسانه و فضاهای مجازی بوده است؛ از طریق ماهوارهها، شبکههای مجازی یا هر ابزار و امکانات دیگری که موجود است و بمباران اخبار نادرست و دروغی که مرتباً پمپاژ میشود و توسط این رسانهها به مردم انتقال مییابد.
حجتالاسلام گزمه اظهار کرد: در این دوران جنگ رسانهای، وظیفه اصحاب رسانه و خبرنگاران متعهد و مؤمن، کمتر از آن رزمندهای نیست که در میدان نبرد حضور دارد؛ رصد این اخبار، تحلیل آنها، اطلاعرسانی درست و آگاه ساختن مردم از حقایق، رسالتی خطیر است.
ظالمان به دنبال خاموش کردن صدای خبرنگاران هستند
وی تصریح کرد: هنگامی که صدای حق و حقیقت از سوی خبرنگاران مخابره میشد، دشمن همانجا آنان را به شهادت میرساند؛ صدها نفر را شهید کرد تا صدای عدالت و از سوی دیگر، ظلم و جنایات، مخابره نشود؛ اما قطعا سربازی پس از سرباز دیگر و خبرنگاری پس از خبرنگار دیگر، این سلاح، چه دوربین، چه قلم و هر ابزاری که در این مسیر مورد استفاده قرار میگرفت، به دست گرفتند و توانستند جنایات رژیم جعلی اسرائیل را در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و حتی ایران به گوش عالم برسانند.
امام جمعه هامون افزود: امروز نفرت از این رژیم و آمریکا، عالمگیر شده است و این به سبب تلاش همان خبرنگارانی است که فرصت یافتند با وجود تمامی سانسورها، فشارها و محدودیتها، گوشهای از جنایات را به جهان مخابره کنند؛ بنابراین، خدمت در این عرصه، مجاهدتی است که جهادی بزرگ به شمار میرود و اگر به ثواب خود نائل شود، اجر آن عظیم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خبرنگار باید راوی حقیقت باشد؛ خبرنگار باید حقایق عالم را به گوش مردمان مشتاق برساند تا آنان بتوانند خدمات جبهه حق را دریابند و از سوی دیگر، از ظلمهایی که توسط جبهه باطل شکل میگیرد، آگاه شوند؛ این رسالت، امانتی سنگین بر دوش خبرنگاران است که صدای مظلومان را به گوش جهانیان برسانند و نگذارند حقیقت در هیاهوی تبلیغات ناراست، گم شود.
رسالت خبرنگار بسیار حائز اهمیت است
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: خبرنگار وظیفهاش خبررسانی و آگاهیبخشی به جامعه و اقشار مختلف مردم است؛ خبرنگاران رسالتی بسیار خطیر و بزرگ بر عهده دارند؛ به این معنا که باید اخبار را بهدرستی دریافت کنند و بهدرستی منتقل سازند؛ نباید شرایط به گونهای پیش برود که در انتقال خبر عقب بیفتند و دشمن یا کسانی که در پی موجسواری بر این جریان هستند، بتوانند اخبار دستاول را پیش از آنها به مخاطبان خود منتقل کنند.
وی ادامه داد: رسالت یک خبرنگار بسیار حائز اهمیت است، چرا که اقشار گوناگون جامعه فرصت و امکان آن را ندارند که به دنبال حوادث و اتفاقات بروند و اخبار را دریافت کنند؛ از این رو، مردم از طریق خبرنگاران اخبار را دنبال میکند؛ بنابراین، خبرنگاران باید این وظیفه خطیر و بسیار مهم خود را بهدرستی به انجام برسانند.
حجتالاسلام محمودی تصریح کرد: وقایعی که گذرا رخ میدهند، نیازمند خبرنگاری است که آنها را دریافت و ماندگار کند؛ ما خبرنگاران بسیاری را سراغ داریم که سعی کردهاند در نخستین فرصت و کوتاهترین زمان، خود را به محل رویداد برسانند و خبر را دستاول به مخاطبانشان منتقل سازند.
وی در پایان بیان کرد: ایشان وظیفهای خطیر بر عهده گرفتهاند و مهم است که بتوانند صادقانه، صحیح و دستاول اخبار را به مخاطبان خود انتقال دهند؛ از این منظر، وظیفهای بسیار مهم، خطیر و سنگین بر دوش دارند؛ و جهاد رسانهای آنان کمتر سرباز در میدان جنگ نیست.
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