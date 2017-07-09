به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جمیل علیزاده شایق با بیان اینکه قرارداد خرید این کالا قبل از دوران تحریم با کشور تایلند بسته شده است، افزود: ایران در دوران تحریم به دلیل عدم امکان پرداخت وجوه برنج مورد خریداری به تایلند از واردات این کالا بازماند.

وی همچنین در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر بی کیفیتی برنج‌های تایلندی اظهارداشت: برنج‌های تایلندی، ویتنام و پاکستان محصولاتی کیفی هستند.

دبیرانجمن برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور نظم مشخصی ندارد، گفت: سالانه باید بین ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به کشور وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، افزود: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر از طریق واردات تأمین می‌شود.

علیزاده شایق در ادامه با اشاره به این جمله که سال گذشته به ازای هرکیلوگرم برنج وارداتی ۵۰۰ تومان عوارض گمرکی دریافت شد، اظهارداشت: شرط دریافت عوارض از برنج به جهت توسعه و سرمایه گذاری طرح‌های زیر ساختی این محصول راهبردی از قبیل: یکپارچه سازی اراضی شالیزاری، تجهیز و نوسازی کارخانه‌های شالیکوبی، آبرسانی به مزارع و سایر موارد بود، ولی با کمال تأسف عوارض دریافتی در راستای واردات میوه هزینه شد.

وی در این انتقاد از بی برنامگی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه برنج گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه ضمن ثبات باید از نظم و نسخ مشخصی برخوردار باشد.

دبیرانجمن برنج ایران در ادامه واگذاری وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی به جهاد کشاورزی (قانون انتزاع) را یک اقدام اشتباه دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی حامی تولیدکنندگان است متاسفانه با واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه کشاورز خود را تنها می‌بیند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی همزمان مسئول تولید و تنظیم بازار است، یادآورشد: بنده از ابتدا با این موضوع که وزارتخانه مزبور مسئول تنظیم بازار باشد مخالف بوده و هنوز هم مخالف هستم.