سردار حسین دهقان آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت آزادسازی شهر موصل، پیام های تبریکی به وزیر دفاع و فرمانده حشد الشعبی عراق ارسال کرد.

در پیام دهقان به فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق آمده است:

«برادر مجاهد جناب آقای هادی العامری

فرمانده محترم نیروهای بسیج مردمی عراق

سلام علیکم؛

خبر مسرت‌بخش و افتخارآمیز آزادی کامل شهرتاریخی موصل از دستان پلید گروه تروریستی داعش، قلوب همه دوستداران و حامیان ثبات، آرامش و امنیت در عراق به ویژه ملت، دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را شاد کرد.

با تبریک این موفقیت بزرگ به جنابعالی، فرماندهان، رزمندگان و مجاهدین سلحشور حشد الشعبی معتقدم زنجیره پیروزی‌های اخیر در عراق که با تشکیل نیروهای حشد الشعبی روند جدی تری به خود گرفت، جز با اخلاص، رشادت و ایثار رزمندگان جان برکف این نیروی اصیل و مردمی، تحت راهبری حکیمانه مرجعیت عالی شیعه و فرماندهان شجاع آن کشور تحقق نمی‌یافت.

با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و رزمندگان سلحشور حشد الشعبی، امیدوارم در دوران پسا داعش نیز با حفظ روحیه جهادی و وحدت و انسجام همه نیروهای مسلح و مردمی در عراق شاهد امنیت پایدار و رشد و بالندگی کشور دوست و برادر عراق در همه عرصه‌ها باشیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دکترحسین دهقان»

سردار دهقان همچنین پیامی به وزیر دفاع عراق ارسال کرد. متن این پیام به شرح ذیل است:

«سرلشکر عرفان محمود عبدالغفور عبدالله الحیالی

وزیر محترم دفاع جمهوری عراق

با اهداء گرم‌ترین سلام‌ها و درودها؛

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به جناب عالی، دولت، ملت و نیروهای مسلح کشور دوست و برادر عراق به مناسبت آزادسازی شهر تاریخی موصل از سیطره تروریسم و پایان عمر خلافت خود خوانده داعش عرض نمایم.

اعتقاد راسخ دارم فروپاشی و اضمحلال تروریسم جز با اراده واقعی و همگانی دولت‌ها و تشکیل جبهه متحد علیه تروریسم امکان پذیر نخواهد بود.

این پیروزی بزرگ که منجر به خنثی شدن توطئه‌های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی درعراق شده است، انشاء الله منجر به شکست کامل استراتژی جنگ نیابتی نظام سلطه در منطقه گردد.

فرصت را مغتنم شمرده، ضمن اعلام آمادگی کامل جهت تقویت و توسعه همکاری‌های دفاعی، نظامی و امنیتی میان دو کشور، سلامتی و موفقیت روز افزون جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دکترحسین دهقان»