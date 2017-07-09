به گزارش خبرنگار مهر، مسعودعلیاری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به برنامه های هفته تامین اجتماعی در استان زنجان اشاره کردو گفت: دیدار با ائمه جمعه، استاندار و نمایندگان مجلس، حضور در نمازجمعه، بازدید از مراکز صنعتی فعال استان، برگزاری مراسم تقدیر از بازنشستگان و از کارافتادگان، عیادت از بیماران، دعوت از مسولان استانی جهت بازدید از مراکز بیمه ای و درمانی، تشکیل جلسه با تشکل ها، دیدار با خانواده های شاهد از جمله برنامه های این هفته است.

وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ۴۰ هزار مستمری بگیر دارد و طی سال گذشته ماهانه ۵۹ میلیارد تومان برای مستمری این افراد پرداخت شد و امسال ماهانه ۶۰ میلیارد تومان در قالب تعهدات سازمان ارائه خواهد شد و طی سال گذشته تمام مستمری ها و بیمه بیکاری متمرکز شدند و تفاوتی در پرداختی ها وجود ندارد.

علیاری تاکید کرد: جشنواره ملی اقتصاد مقاومتی و تجلیل از کارفرمایان نمونه در تیرماه سالجاری در استان زنجان برگزار می شود و در این راستا سه کارگاه منتخب در سطح استانی و یک کارگاه در سطح کشوری تجلیل می شوند.

وی افزود:در سال ۹۶ حداقل حقوق مستمری بگیران از ۹۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در سایر موارد ۱۲ درصد افزایش حقوق بوده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: طی سال گذشته در استان زنجان ۵ کارگزاری به تعداد کارگزاری های بیمه اضافه شد.

علیاری در خصوص پرداخت غیرحضوری حق بیمه اقدامات خوبی در استان زنجان گفت: اجرای خدمات الکترونیکی به منظوررضایتمندی افراد، بازرسی هوشمند در کارگاه های فعال استان از طریق کدپستی با همکاری اداره پست، تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمه شدگان، افزایش مستمری، اجرای بیمه هنرمندگان و نویسندگان در پی انعقاد قرارداد با فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هنرمندان و نویسندگان ار اقدامات امسال سازمان است.

