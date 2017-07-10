سرمربی الاهلی عربستان یک بازیکن را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «عین الیوم» در گزارشی مدعی شد که «ماهر عثمان» بازیکن تیم فوتبال الاهلی عربستان از این تیم کنار گذاشته شده است.

این روزنامه نوشت: «سرگئی ربروف سرمربی الاهلی ماهر عثمان را خارج از محاسبات خود برای فصل جدید قرار داده و این بازیکن را با خود به اردوی اتریش نبرده است.»

بر اساس اعلام عین الیوم و به نقل از یک منبع آگاه، کریستان گروس سرمربی فصل گذشته الاهلی، پیش از ترک این باشگاه گزارشی را از وضعیت بازیکنان این تیم در اختیار مسئولان این باشگاه قرار داده بود که بر طبق این گزارش، ماهر یوسف بازیکنی نبود که به درد فوتبال بخورد!

این روزنامه عربستانی ادامه داده است: «ماهر یوسف در یکی از تمرین های الاهلی با حضور سرمربی جدید یعنی ربروف شرکت کرد ولی بعد از آن به دلایل نامعلومی غیبش زد.» به نظر می رسد این بازیکن به صورت قرضی به یک تیم دیگر برود.