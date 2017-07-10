بیش از ۱۰۰۰ هیات مذهبی اسلامشهر در زمینه تبلیغ فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نوروزی صبح دوشنبه در مراسم معارفه حجت الاسلام داود ضمیر رضوانی به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر و تکریم زحمات حجت الاسلام علی کنگرلو، رییس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان که با حضور حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ، مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان تهران و جمعی از مادحین، فعالان فرهنگی و تبلیغی و مردم این شهرستان در سالن شهرداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به سالروز شهادت حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: شهادت ایشان موجب شکستن قلب پیامبر گرامی اسلام(ص) شد.

وی به سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اشاره کرد و افزود: این شخصیت برجسته از آل حسن بود، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با این مقام بزرگ در برابر امام زمان خود، امام هادی(ع) خاضع بود و گوش به فرمان امام زمان خود بود، این درسی برای ما است، بسیاری از ما در مواردی مشکل داریم اما حاضر نیستیم، از بزرگی، امامی و یا فقیهی سوال کنیم.

امام جمعه اسلامشهر سپس به اهمیت امر تبلیغ اشاره کرد و گفت: همه انبیا الهی داعی الی الله بودند و پیامبر اکرم(ص) نیز دعوت کننده بشریت به سوی خدا و سراج منیر است، ابتدا در محوطه کوچکی از مکه این سراج منیر درخشید، اما روزی خواهد آمد که این سراج منیر سراسر کره خاکی را فرا خواهد گرفت، در زمان امام عصر(عج) صدای شهادتین در سراسر منازل و اماکن کره خاکی گسترده خواهد شد.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه تبلیغ دین خدا را بر عهده دارد و کار تبلیغ را و کار نصیحت، خیرخواهی و پندآموزی را به خوبی انجام دهیم، شهرستان اسلامشهر، شهرستانی با حدود ۶۵۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۰۰ مسجد است و نیاز به تبلیغ و کار فرهنگی دارد و بودن یک اداره در راس امور، برای نظارت بر مساجد و هماهنگی با مسئول امور مساجد و هماهنگی با بیش از ۱۰۰۰ هیات رسمی عزاداری رسمی و غیررسمی در اسلامشهر نیاز است.