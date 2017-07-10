تلاش استودیوها برای خرید فیلمی با الهام از نمایشنامه چایکفسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پروژه‌ای داغ با حضور فلیسیتی جونز ستاره فیلم «سرکش: داستانی از جنگ ستارگان» که در تعطیلات جشن‌های چهارم جولای در هالیوود مطرح شد، توانسته پیشنهادهای زیادی از استودیوها دریافت کند.

این پروژه که توسط کریستینا اندرسون سازنده «کاترین کبیر» مطرح شده از داستان کلاسیک باله «دریاچه قو» الهام می‌گیرد. قرار است جونز ستاره این فیلم باشد و لوکا گوآدانینو کارگردان «من را با اسم خودت صدا کن» روی صندلی کارگردانی آن بنشیند.

منابع آگاه می‌گویند چند استودیوی بزرگ از جمله یونیورسال، پارامونت و ترای‌استار در حال مزایده و مذاکره برای خریدن آن هستند و چند کمپانی تهیه دیگر هم به آن علاقه نشان داده‌اند. کمپانی مَندِویل پروداکشنز مسئولیت تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.

«دریاچه قو» که توسط پیوتر ایلیچ چایکفسکی ساخته شده، یکی از محبوب‌ترین باله‌های تاریخ جهان است که داستانش حول محور شخصیت اودت می‌گذرد، شاهزاده‌ خانمی که به خاطر نفرین یک ساحره بدطینت تبدیل به یک قو می‌شود. فیلم تریلر سال ۲۰۱۰ دارن آرونفسکی یعنی «قوی سیاه» هم از همین نمایشنامه به عنوان منبع الهام داستانش استفاده می‌کرد، اما خط داستانی باله کلاسیک را دنبال نمی‌کرد. این بازتعریف جدید هم یک باله نخواهد بود، بلکه فیلمی بلاکباستری است در مورد داستانی که در باله تعریف می‌شود.

اندرسون فیلمنامه «کاترین کبیر»‌ را نوشت که شماره یک لیست سیاه فیلمنامه‌های سا ل ۲۰۱۴ بود. او در حال حاضر مشغول نوشتن فیلمنامه سریال لیمیتد «خانم همینگوی» برای جود لاو در آمازون است و اخیرا پروژه‌هایی مثل «کیف» برای گرِگ برلانتی و کیسی افلک در پارامونت، «نامرئی‌بودن» برای برادران وارنر و «زندگی و مرگ در عدن» را برای اریک نیومن و استودیوکانال نوشته است. او همچنین یکی از تهیه‌کنندگان مشاور در سریال جدید تی‌ان‌تی با عنوان «پزشک دیوانگان» است.

جونز اخیرا در فیلم‌های «سرکش» که اسپین‌آف «جنگ ستارگان» بود، درام «هیولایی فرامی‌خواند» و «دوزخ» مقابل تام هنکس بازی کرده است. او پیش از این به خاطر کارش در «تئوری همه‌چیز» نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

در آخرین فیلم گوآدانینو یعنی «من را با اسمت خودت صدا کن» آرمی همر نقش‌آفرینی می‌کرد که یکی از فیلم‌های محبوب ساندنس امسال بود و قرار است روز بیست‌وچهارم نوامبر توسط سونی پیکچرز کلاسیکس منتشر شود. این کارگردان همچنین در مراحل پس‌ازتهیه فیلم تریلر فانتزی وحشت «Suspiria» است که کلویی گریس مورتز و تیلدا سویینتون در آن بازی می‌کنند. علاوه بر این، او قرار است فیلم درام «ریو»‌ را هم کارگردانی کند.