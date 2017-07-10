به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود که پیش از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، ضمن تبریک آزادی موصل به‌ دولت و مردم عراق، درباره ابعاد مختلف برجام اظهار داشت: بیشتر صحبت های زیادی در این مورد شده است؛ ترامپ و هیات حاکمه آمریکا نمی توانند یک جانبه آن را نقض کنند و واکنش ها و اقدامات جهانی این چند وقت هم این مساله را به خوبی نشان داده است.

وی گفت: آنها سعی می کنند آثار برجام را خنثی کنند؛ حالا چه به‌ لحاظ وضع برخی تحریم ها و یا فشار آوردن برای کاهش تاثیرات مثبت برجام، البته همان گونه که گفته شد ما آمادگی کامل برای هر گونه اقدامی از سوی آنها را داریم.

تا این لحظه قرار بر اعزام حجاج ایرانی است/ ارائه خدمات کنسولی توسط ۱۰ نفر

قاسمی در ادامه در خصوص اعزام حجاج ایرانی به مناسک حج ۹۶ گفت: ایران و عربستان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و سازمان حج و زیارت با تفاهمی که در کشور وجود داشت و مصوباتی که صورت گرفت، مسئولیت این مسئله را عهده دار و با طرف سعودی وارد مذاکره شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: در آن مذاکرات دو طرف تفاهمات لازم را به دست آوردند و تا این لحظه قرار بر اعزام حجاج ایرانی به مناسک حج است و مقدمات لازم آن هم ترتیب داده شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای همیشگی حجاج ارائه خدمات کنسولی در عربستان است، ادامه داد: با تفاهم صورت گرفته میان سازمان حج و زیارت و طرف سعودی قرار شده است که ۱۰ نفر از وزارت امور خارجه برای ارائه خدمات کنسولی در ایام حج در نقاط مختلف عربستان حضور داشته باشند.

قاسمی درخصوص دیدار پوتین و ترامپ در اجلاس گروه ۲۰ اظهار کرد: این اولین دیدار دو رئیس جمهور روسیه و امریکا بود، آن گونه که از رسانه های روسی هم مشخص است آنها نسبت به این دیدار رویکرد مثبتی دارند و به این مسئله خوشبین هستند. نفس مذاکره همواره قابل توجه و مثبت است به شرط آنکه شفاف و در جهت صلح، ثبات و امنیت جهانی باشد. باید منتظر انتشار جزییات بیشتری از دیدار پوتین و ترامپ بود تا بتوانیم نسبت به برخی مسائل با دید بهتر برخورد کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره بحران ایجاد شده میان قطر و برخی کشورهای عربی بیان کرد: روابط ما با قطر همچون سایر همسایگانمان است و این روابط ادامه دارد و موضوع جدیدی در این بین عنوان نشده است. آن قسمت از بخش خصوصی ایران هم که با قطر همکاری داشته و مایل است این همکاری خود را در شرایط جدید آن کشور توسعه دهد، می تواند از طریق کانال های خود با آن کشور وارد فاز جدید همکاری ها شود.

وی با بیان اینکه ما با قطر به عنوان یک همسایه روابط عادی خود را داریم، گفت: فکر نمی کنم مانعی برای توسعه روابط در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی میان ما و آنها وجود داشته باشد.

بمباران مناطقی از سوریه، باعث تردید در نیت آمریکایی ها برای آتش بس می شود

قاسمی در خصوص توافق صورت گرفته میان آمریکا و روسیه پیرامون آتش بس در برخی مناطق سوریه اظهار داشت: من در این جایگاه نمی توانم از طرف کسی تضمینی نسبت به اجرای توافق میان آنها بدهم، اما با توجه به اینکه ایران، روسیه و ترکیه در نشست های آستانه نسبته به کاهش درگیری ها و آتش در برخی مناطق سوریه توافقات خوبی را داشته اند، می توانم بگویم که این رایزنی ها از طریق کانال های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد و به سه طرف در حال تبادل اطلاعات و آخرین هماهنگی ها با یکدیگر هستند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: اگر توافق صورت گرفته میان آمریکا و روسیه شامل تمام مناطق سوریه شود و مسئله آتش بس و کاهش تنش ها به تمام مناطق سوریه تسری پیدا کند، به نحوی که بتواند ثبات و امنیت را برای آن کشور و مردمش به ارمغان بیاورد، می تواند مفید باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: اقدامات اخیر آمریکا در سوریه مبنی بر بمباران برخی مناطق آن کشور می تواند نسبت به نیت آمریکا در برقراری آتش بس در سوریه تردید ایجاد کند؛ امیدواریم این توافق اعلام شده میان روسیه و امریکا بر اساس واقعیت های موجود در منطقه باشد تا بتواند مشکلات متعدد موجود در سوریه را حل و فصل کند.

قاسمی در ادامه درباره برگزاری نشست آینده کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ ( برجام) گفت: تاریخ این نشست مشخص است و در زمان خودش اعلام خواهد شد و دستور کار آن هم موضوعات مشخص پیرامون نحوه اجرای برجام و موضوعاتی است که از نشست قبلی جا مانده است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران با تاجیکستان نیز افزود: ایران و تاجیکستان به عنوان دو همسایه اشتراک بی نظیری با هم دارند و ما همواره از ارتقای سطح روابط میان تهران و دوشنبه استقبال می کنیم اما برخی کشورهای ثالث تلاش می کنند تا این روابط خوب و سطح بالا میان ایران و تاجیکستان را مخدوش و تیره سازند که البته اقدام آنها منتج به نتیجه نخواهد شد و ما امیدواریم میزان تعاملات و روابط میان ایران و تاجیکستان نسبت به گذشته بیشتر شود؛ امری که مطالبه ما و ملت تاجیکستان است.

رقابت های تسلیحاتی در منطقه و جهان رو به افزایش است

وی درخصوص برگزاری نشست اخیر سازمان منع گسترش سلاح های هسته ای عنوان کرد: ما از برگزاری این قبیل نشست ها استقبال می کنیم و این اقدام را گامی رو به جلو در جهت دست یافتن به هدف جهانی عاری از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می دانیم اما متاسفانه امروزچنین وضعی وجود ندارد چراکه رقابت های تسلیحاتی در منطقه و در عرصه جهانی در حال افزایش است.

قاسمی درخصوص توافقات صورت گرفته میان روسیه و امریکا پیرامون سوریه گفت: همانطور که گفتم امیدواریم آن توافق با مدنظر قرار دادن واقعیات موجود در منطقه بوده باشد چراکه تاریخ گواهی می دهد بسیاری از این دست نشست ها در گذشته هم وجود داشته است اما به این دلیل که با واقعیات منطقه تطبیق نداشته به شکست محکوم شده است.

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز امیدواری نسبت به این مسئله که توافق صورت گرفته روسیه و امریکا بتواند مشکلات مردم سوریه را حل کند، افزود: متاسفانه سیاست های امریکا و اسرائیل بیانگر نیات خیر آنها برای مردم و دولت سوریه نیست.

وی ادامه داد: فرایند مذاکرات آستانه همچنان در حال انجام است اما بنا به شرایط خاصی که دارد، افت و خیزهایی را داشته و خواهد داشت. در این رابطه با سفیر روسیه در ایران گفتگو داشتیم و فردا هم قرار است ادامه رایزنی ها را با وی داشته باشیم و در این رابطه باید صبر و حوصله بیشتری خرج دهیم تا قضاوتمان صحیح تر باشد.

این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه اظهار داشت: درباره روابط میان ایران و کانادا آخرین تماس تلفنی میان ظریف و همتای کانادایی وی چند هفته قبل از انتخابات برمی گردد و در همان مقطع زمانی بود که هیاتی از کانادا هم در تهران داشتیم و قرار بر این شد که این نشست ها و رایزنی ها میان دو طرف تداوم داشته باشد.

قاسمی ادامه داد: تاریخ برگزاری نشست بعدی میان هیات های دو طرف مشخص خواهد شد و ما خوشبین هستیم که این مذاکرات ادامه داشته باشد تا به نتایج مطلوبی منتج شود. نشست بعدی میان ایران و کانادا در سطح مدیرکل برگزار می شود که البته این مسئله در صورت مشخص شدن تاریخ دقیق این اجلاس خواهد بود.

وی درباره برخی تنش ها در مرز ایران و پاکستان گفت: متاسفانه علی رغم سفر اخیر آقای ظریف به پاکستان که در راس هیات نظامی و انتظامی صورت گرفت، هر از چند گاهی تحرکات گروه های تروریستی را در مرزهای پاکستان شاهد هستیم که جای تاسف دارد و ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که از امنیت کامل مرزهایمان با تمام توان دفاع کنیم. در کمیسیونی که قرار است نتایج سفر اخیر آقای ظریف با مقامات پاکستانی پیگیری کند درخصوص چگونگی تامین امنیت مرزها با همکاری طرف مقابل گفتگو و تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

مسائل حج از مسئولان سازمان حج دریافت شود؛ آنها مذاکره کننده اصلی بوده اند

سخنگوی وزارت خارجه پیرامون مسئله اعزام حجاج ایرانی به عربستان و تضمینی که مقامات سعودی مبنی بر تامین امنیت حجاج ما ارائه داده اند، گفت: آنچه مسلم است امنیت حجاج به عهده طرف عربستانی است و این مسئله هم برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و است اما نباید نسبت به آن نگرانی وجود داشته باشد.

این دیپلمات ارشد کشورمان اظهار کرد: به نظر مسائل حج بهتر است از سوی مسئولان سازمان حج و زیارت دریافت شود چراکه آنها مذاکره کننده اصلی و دریافت کننده تضمین های امنیتی حج از سوی سعودی ها بودند و من اطلاع دارم که آنها نسبت به مراسم حج امسال خوشبین هستند و همه امیدواریم امسال این مراسم هم به خوبی انجام شود و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

جمهوری اسلامی پاسخ مقتضی را به عدم امضای تعلیق تحریم ها خواهد داد

قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه درصورت عدم امضای تعلیق تحریم های شش ماهه علیه ایران توسط ترامپ چه اقداماتی از سوی ایران انجام خواهد شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به روند تحولات منطقه ای و بین المللی و همچنین لحاظ کردن مذاکرات قبلی و برخی از اتفاقات سناریوهایی را در این خصوص مدنظر دارد و با توجه به اقدام طرف مقابل برنامه ها و پاسخ مقتضی را انجام خواهد داد.

وی درخصوص ارائه برخی گزارش ها از سوی دستگاه های امنیتی آلمان مبنی بر اتهام جاسوسی به ایران عنوان داشت: روابط ما با آلمان بسیار خوب است و نگاه ما به همه کشورها بر اساس احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و حسن نیت با آنهاست. به نظرم نباید چندان به این قبیل گزارش ها که قابل اعتماد نیستند توجه کرد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره توافقات صورت گرفته در نشست آستانه ۵ اظهار کرد: روند مذاکرات میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه ادامه دارد و توافقات و مکانیزم های صورت گرفته در مذاکرات آستانه همچنان در حال طی شدن است. اما قرار نیست که در هر اجلاس و نشستی ما به صورت تمام و کمال گام های بلندی را برداریم و اگر این امر تحقق می یافت بسیاری از مشکلات حل و فصل می شد.

قاسمی با بیان اینکه با همه اختلاف نظرات و خواسته های متضاد میان بازیگران متعدد در سوریه آستانه ۵ توانسته توافقات خوبی را حاصل کند، ادامه داد: اجلاس کارشناسی که بسیار هم موثر است در ادامه آن مذاکرات قرار است به میزبانی تهران برگزار شود و تاریخ آن هم تا چند هفته آینده مشخص خواهد شد، می تواند در تداوم مذاکرات آستانه و تثبیت آتش بس و کاهش تنش ها در سوریه موثر باشد.

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق به نفع همه است

این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال که موضع ایران در قبال برگزاری رفراندوم خودمختاری کردستان عراق چیست، عنوان کرد: موضع ما تغییرناپذیر است، چراکه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما با همه اقوام و مذاهب عراق و از جمله کردهای آن کشور روابط خوبی داشته و داریم که این می تواند ادامه دار هم باشد و همانطور که مطلع هستید آقای جلال طالبانی در تهران به سر می برد.

قاسمی افزود: حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق به نفع آن کشور، همسایگان و همه مردم منطقه است و هر اقدامی خلاف جهت آن در مقطع کنونی می تواند آن کشور را با مشکلات متعددی مواجه کند، چراکه هنوز تروریست ها در منطقه وجود دارد و این در حالی است که آنها به تازگی در موصل شکست سنگینی را متحمل شده اند.

سخنگوی وزارت خارجه پیرامون آخرین وضعیت چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان گفت: این پرونده همچنان در وزارت امور خارجه مفتوح است و ما آن را دنبال می کنیم و امیدواریم اخبار دقیق تری از این موضوع به دست آوریم و این مسئله رها شده نیست.

وی درباره روابط میان ایران و عراق اظهار کرد: ما با این کشور روابط همه جانبه و گسترده ای داریم و اخیرا شاهد سفر حیدرالعبادی و عمارحکیم به تهران هستیم و همواره هیات های بسیاری از عراق به ایران سفر کرده و خواهند داشت و البته این امر دوطرفه است چراکه روابط دیرینه و دوستانه ای میان مردم و دولت ایران و عراق وجود دارد.

قاسمی درخصوص تنش موجود میان ارمنستان و آذربایجان در مسئله قره باغ عنوان کرد: درگیری ها قطعا مورد پسند هیچکس نیست و هیچ تنشی به مصلحت هیچ یک از کشورهای منطقه نخواهد بود و ما به عنوان اولین کشور میانجی به این مسئله ورود پیدا کردیم و توانستیم بعد از چند ماه آتش بس و آرامش را به منطقه بازگردانیم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: امروز هم به دنبال کاهش تنش در روابط آن دو کشور هستیم و این علی رغم تلاش برخی ها در منطقه است که می خواهند در آتش این ناآرامی ها بدمند. ما بابت تنش های اخیر ایجاد شده که منجر به کشته شدن کودک دو ساله و یک فرد غیرنظامی شد متأسف هستیم و امیدواریم طرفین باحفظ آرامش خود به دنبال ایجاد کاهش تنش ها باشند.