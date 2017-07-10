بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری فارس، سعید صفرزاده رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان مرودشت، امروز دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶، اظهار کرد: «حکم قضایی برای رفع تخلف ۲هزار مترمربع باغ شهری و ۳۰۰ متر حصارکشی، با استفاده از کاشت نهال شمشاد در حریم درجه یک تختجمشید، تحت نظارت کارشناسان اداره میراثفرهنگی، نماینده واحد حقوقی، مسئول یگان حفاظت شهرستان مرودشت، نماینده دادستان شهرستان و همکاری نیروهای انتظامی، اجرا شد.»
او افزود: «این حکم بهمنظور صیانت از آثار فرهنگی و جلوگیری از تعرض به تپهها و یادمانهای تاریخی صورت گرفته است.»
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان مرودشت خاطرنشان کرد: «درون محوطه حریم درجه یک، که خود نیز دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان سطحی و زیرسطحی است، احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات، نصب دکل، درختکاری، دیوارکشی، حصارکشی، پیکنی، کندوکاو، تسطیح اراضی، عملیات استخراج معدن سنگ، شن، ماسه و خاک رس و دفن و رهاسازی زباله ممنوع است و هر گونه تخلف در حرائم میراثفرهنگی بههمت بخش حقوقی این اداره پیگیری میشود و اقدام قضایی آن با رأی قاضی پرونده بهاجرا درمیآید.»
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