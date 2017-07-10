حمله خرس به یک دامدار در نکا

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله خرس به یک دامدار اظهار داشت: پس از اعلام حادثه، بلافاصله تیم اورژانس پایگاه زرندین نکا به سمت محل حادثه در روستای بادابسر در منطقه ابچین اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم مرد ۴۹ ساله دامدار بود که به گفته خودش مورد حمله یک خرس قهوه ای قرار گرفته بود و پس از زخمی شدن توسط خرس توانست از دستش رهایی یابد.

به گفته اشکپور، این فرد پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط همکاران اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع)نکا منتقل شد.