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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

حمله خرس به یک دامدار در نکا

حمله خرس به یک دامدار در نکا

نکا - حمله خرس در روستای بادابسر منطقه ابچین نکا سبب زخمی شدن یک دامدار شد.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله خرس به یک دامدار اظهار داشت: پس از اعلام حادثه، بلافاصله تیم اورژانس پایگاه زرندین نکا به سمت محل حادثه در روستای بادابسر در منطقه ابچین اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم مرد ۴۹ ساله دامدار بود که به گفته خودش مورد حمله یک خرس قهوه ای قرار گرفته بود و پس از زخمی شدن توسط خرس توانست از دستش رهایی یابد.

به گفته اشکپور، این فرد پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط همکاران اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع)نکا منتقل شد.

کد مطلب 4026757

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