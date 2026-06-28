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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

تصادف دو خودروی پراید در هزارجریب نکا ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

تصادف دو خودروی پراید در هزارجریب نکا ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

نکا - سخنگوی اورژانس مازندران از مصدومیت ۱۰ نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور هزارجریب شهرستان نکا خبر داد.

زکریا اشکپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۹ روز شنبه ششم تیرماه، گزارش برخورد دو دستگاه خودروی پراید در منطقه هزارجریب، نرسیده به سه‌راه بندبن، به مرکز پیام اورژانس شرق استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهرستان نکا به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور با بیان اینکه در این سانحه ۱۰ نفر مصدوم شدند، گفت: مصدومان شامل پنج خانم ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۴۴ و ۸۰ ساله و پنج آقای ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۲۳ و ۵۰ ساله بودند.

سخنگوی اورژانس مازندران ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های بوعلی و امام حسین(ع) نکا منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش تیم‌های عملیاتی، هیچ‌یک از مصدومان این حادثه دچار وضعیت وخیم نبوده‌اند.

کد مطلب 6872870

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