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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

«پائولینیو» به تیم فوتبال بارسلونا جواب مثبت داد

«پائولینیو» به تیم فوتبال بارسلونا جواب مثبت داد

روزنامه هواداری بارسلونا مدعی شده پائولینیو که یکی از اهداف نقل و انتقالاتی بارسا بوده با وجود مخالفت باشگاه چینی به این تیم جواب مثبت داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هواداری تیم فوتبال بارسلونا، اسپرت، مدعی شده که پائولینیو، بازیکن گوانگژو که مد نظر بارسا است جواب مثبت به انتقال به این تیم داده است.

روبرت فرناندس، مدیر ورزشی بارسا و تیمش یک ماه است که روی این انتقال کار می‎کنند و حتی عملکرد او در تیم ملی برزیل در بازی‌های انتخابی جام جهانی را هم آنالیز کردند.

باشگاه منتظر تائید قطعی مدیر ورزشی است تا پیشنهاد رسمی را اعلام کند و گفته می‏شود دو طرف به توافق رسیدند و به زودی باید منتظر پیشنهاد بارسا بود. قرار است بارسا پیشنهادی ۴ ساله به او بدهد.

کد مطلب 4026841

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