به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نشست شورای عالی انرژی ظهر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش نماینده وزارت نیرو در خصوص روند افزایشی مصرف برق در کشور اظهار کرد: افزایش مصرف بی رویه برق چالشی نگران کننده برای کشور است و جلوگیری از این روند تنها با همراهی و همکاری مردم میسر است زیرا اگر مردم همکاری لازم را در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی با دولت انجام ندهند، تلاش های وزارت نیرو به تنهایی نتایج چندانی را در بر نخواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی از موضوعات مطرح در جلسه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی صادرات برق و گاز طبیعی گفت: لازم است چارچوب روشنی برای صادرات برق و گاز تعیین شود تا شرکت های خصوصی متقاضی صادرات برق و گاز بتوانند در این چارچوب و براساس ساز و کاری مشخص فعالیت کنند.

در این جلسه که وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد ماده ۷۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه شد که براساس این گزارش از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ بر اثر اقدامات وزارت نیرو، حدود ۱۵۲ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی صورت گرفته که منجر به کاهش ۴۲ میلیون تن دی اکسید کربن شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اثر اقدامات وزارت نفت از سال ۹۰ تا ۹۴، به میزان ۲۷۲ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی شده که منجر به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن گردیده و در همین مدت ۱۴.۱ میلیارد کیلو وات ساعت برق توسط سازمان انرژی اتمی کشور تولید شده که این میزان تولید، موجب صرفه جویی ۲۴ میلیون بشکه معادل نفت خام و کاهش ۹.۵ میلیون تن CO۲شده است.

در این نشست همچنین طرح راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بعنوان پیشنهادی از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شرکت های متقاضی بتوانند گاز و برق صرفه جویی شده را به مصرف کنندگان داخلی با قیمت بالاتر از نرخ های مصوب دولت بفروشند.

پیشنهاد کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی مبنی بر تشکیل کمیته هماهنگی صادرات برق و گاز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی مقرر شد چارچوبی روشن و ساز و کاری دقیق برای صادرات برق و گاز توسط بخش خصوصی تعیین و در شورای عالی انرژی مطرح شود.

