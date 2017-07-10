به گزارش خبرنگار مهر، صلاح مژییف، رئیس اداره دینی مسلمانان جمهوری چچن در قالب یک کلیپ ویدئویی، اظهار کرد: درهای جمهوری چچن نسبت به نفوذ شیعه و وهابیت بسته خواهد شد. ایران از طریق مراکز فرهنگی خود «کتب مذهب شیعه را ترویج می دهد، که در واقع تحریف مسیر درست اسلام می باشد».

مفتی چچن همچنین تاکید کرد: «شیعه و وهابیت هیچ امکانی برای جریان نخواهد داشت». تاکنون هیچ گونه توضیحی و تفسیری در رابطه با کلیپ ویدئویی صلاح مژییف در مورد ممنوعیت فروش کتب مذهبی شیعی در جمهوری چچن که با عنوانفوری منتشر گردید، ارائه نشده است.

سایت اداره‌ی دینی مسلمانان چچن انگیزه و هدف از انتشار این بیانه توسط مفتی چچن را توضیح نداده است. مفتی چچن هم وهابیت و هم شیعه را به طور برابر "ممنوع" اعلام کرده است. گفتنی است که ایران (شیعه) و روسیه در جنگ در خاک سوریه هم پیمان هستند، و خود مفتی چچن به سوریه سفر کردند و نظامیان چچنی که در یک ائتلاف در کنار شیعیان علیه گروه‌های تکفیری و تروریستی وهابیت در حال جنگیدن هستند را نصیحت نمود.

قبل از این هیچ گاه هیچ یک از مفتیات روسیه از شیعه به عنوان مشکل یا تهدید برای امت نام نبرده بود. شیعیان روسیه را غالبا آذربایجانی ها، تالش ها و یا مسلمانان ساکن در جنوب داغستان در مناطق مسکینج و دربند، تشکیل می دهد. شایان ذکر است که کتب مذهبی ایرانی (سید علی سیستانی و حسین سیدی ) نام برده شده توسط مفتی چچن در روسیه افراطی گرایانه نمی‌باشند و در مراکز کتاب فروشی فروخته می شوند.